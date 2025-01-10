年輕人都這樣？她怨公司新人說話「沒邊界感」 一票人駁：無關年齡

無論年齡高低，在職場中都要注意最基本的禮貌。一名女網友發文抱怨，她最近負責教導新人，卻發現2000年後出生的新人很沒禮貌，說話沒有「邊界感」，讓人很不舒服。對此，網友勸她不要「以偏概全」。

一名女網友在Dcard發文，表示最近辦公室來了新同事，因為新人剛來沒什麼正事要辦，因此原PO被安排和新人一起外出，本來她懷著教導新人的心態，卻發現新人講話很沒禮貌，問的問題常給人「不舒服」的感覺，說話沒有「邊界感」。

原PO表示，上一份工作遇到一位2000年後出生的新人，也給她同樣的感覺，兩位新人都是大學畢業第一份正職工作，還沒經歷過職場的洗禮。最後原PO好奇詢問網友：「2000年後的小孩都是這樣嗎？」

此文一出，不少網友反駁，勸原PO不要以偏概全，「沒禮貌是個人家庭教育問題，請勿一竿子打翻一條船，也許貴公司可以重新篩選履歷，畢竟什麼樣薪資可以決定什麼樣的人」、「年輕人也有有禮貌的，是你們HR跟主管該檢討一下是不是找人的標準要改」、「我覺得不用以偏概全耶，不管哪個年齡層都有這種不知分寸或是沒禮貌的人不是嗎」、「跟年次沒關係，沒水準的人不分年齡」。

也有不同網友分享經驗，表達不同看法，「我1993，雖然不能以偏概全，但我也注意到我們單位上的新人比較沒禮貌」、「公司有90年次的，上次出大事別人在幫他處理，他人在樓下嘻嘻哈哈」、「我們公司的行政小妹也很誇張，自己不想做的工作就丟出來，要別人幫她處理，搞砸的業務也是兩手一攤落跑」。