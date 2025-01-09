不必雙親點頭！勞動部修「未成年打工」同意範本 一名法定代理人簽章即可

勞基法規定，未滿18歲的未成年受僱者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件。由於過去要求同意書必須獲兩名法定代理人或監護人簽章，考量現在的家庭型態多元，為省去未成年打工族為取得雙親同意奔波，勞動部日前已修正同意書範本，往後只要取得一方同意即可。

依勞基法第46條，未滿18歲之受僱從事工作者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件。據此，勞動部提供法定代理人同意書範本給未成年打工族使用。

勞動部條平司司長黃維琛說，過去要求法定代理人父、母雙方都要同意並負擔義務，但考量未成年打工族可能因種種家庭因素，無法取得雙親簽章，這時候還必須向雇主揭露家庭狀況，對兒少並不公平，地方政府就曾遇過同意書僅一方簽章的情況，對開罰產生疑義。

黃維琛說，先前召開過過專家學者會議討論，與會者認為勞基法規定用意是讓雇主雇用未成年者時，必須顧慮其經過法定代理人同意與否，但其實檢視一方已足夠，因此勞動部日前已修正同意書範本，即起代理人同意書只要有法定代理人之一簽章即可。勞動部也會通函給各縣市地方政府。