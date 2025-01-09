「打破傳統模式」餐飲祭300萬元徵人 面試入職有3萬獎金

各行各業依據職位與資歷會發配不一樣的薪資，新鮮人的起薪也會有所不同。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示在傳媒產業就業五年，因為福利與薪資微薄已經換了兩家公司才有現在的薪水，然而弟弟初入職場起薪就與自己相同心裡很不平衡，她一向堅定選擇喜歡的工作，如今開始猶豫下一份要不要選薪水好但沒興趣的。

2025-01-08 15:39