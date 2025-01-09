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每月給生育津貼！興波咖啡徵才薪資全透明 網大讚：服務業的高度

聯合新聞網／ 綜合報導
位於高鐵內的「興波咖啡超級棧」。 圖／台灣高鐵提供
位於高鐵內的「興波咖啡超級棧」。 圖／台灣高鐵提供

興波咖啡日前在官方臉書貼出徵才訊息，詳盡清楚地寫明各店的徵才需求，包括薪資、福利及後續調薪幅度、適合者的特質，全交代得明明白白，且因為咖啡業者較少從4.5萬及5萬元起跳，加上每月給予生育津貼的制度，讓網友紛紛在留言區大讚：「這才是服務業該有的高度」。

興波咖啡1日釋出的徵才資訊中，分別包括台北市區、桃園機場及桃園高鐵咖啡店全職。除桃機店全職因上班時間和地點較為特殊、起薪5萬外，包括台北市區及桃園高鐵店皆從4.5萬元起跳；3地區分店在培訓完成、通過初階吧檯考試後，都調薪2000元，月薪分別來到5.2萬及4.7萬元。

此外，興波咖啡還列出幾個基本條件，包括必須曾光顧過興波咖啡，且必須要能大量品嚐濃縮咖啡、手沖咖啡、牛奶，對喝咖啡容易心悸、不敢喝濃縮咖啡、無法飲用牛奶的朋友表示抱歉。

針對各地區的分店必須消化極大的瞬間客流量，興波咖啡也列出幾項個人特質，包括必須常帶笑容、思緒清晰、快手、具抗壓性、喜愛與人交談、有基本體力，且具備基礎日常英文對話能力，因為諸如台北華山旗艦店、天空興波的外國旅客相當多，員工必須大量使用英文溝通。

在福利部分，興波咖啡表示，周休二日的排休外，若遇國定假日上班會發放雙倍薪資，超時也會有加班費。且明定生育津貼，若家中有15歲以下小孩的同事，每月薪資將另有加給。

在咖啡技能及業界資訊方面，興波咖啡也表示不時能參與比賽，甚至有出國見識世界舞台的機會。訊息中也將過往的獲獎紀錄列出，歡迎有志一同的工作者加入行列。

網友見文紛紛按讚，有人說：「這才是服務業該有的高度」、「這才是應徵！一堆寫面議的，是口才不好還是文筆不佳？」、「應徵寫得很有誠意」。針對興波給予的薪資水準，也有人說：「咖啡人薪水領到頂，大概就在這了？」、「比我修電腦高」。

咖啡店 徵才 月薪 生育 薪資

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