菜鳥提早去尾牙幫忙！公司只准請「事假」 網傻眼：是有多摳

最近不少企業在舉辦尾牙，也是過年前最後一次公司聚餐。一名網友剛入職不久，被主管詢問尾牙是否能提早去會場幫忙，當下她沒想太多就答應了，沒想到事後才知道要「請事假」沒辦法請公假，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「工作板」發文，最近剛入職一間新公司，主管詢問她和其他同事能不能提早去尾牙會場幫忙，她不假思索就答應了，後續詢問是否能請公假，主管則表示只能請1個小時，但尾牙地點距離公司就已經大概1小時的車程了，也不可能剛好剩1小時才過去，加上不少人都是中午就過去了，因此她最後還是妥協請了事假。

後來主管表示，沒想到新進員工是沒有特休可以請假的，原po認為，就算有特休也不會想用在這個地方，雖然公司公告說請事假不會扣全勤，但還是令她相當傻眼，於是想問問「有人的公司尾牙也是要請事假的嗎？」。

網友紛紛表示，「是幫公司，到底為什麼要請自己的假」、「沒有，一律公差， 你就是被公司佔便宜」、「尾牙請事假不扣全勤，說得好像公司給恩惠似的，雖不扣全勤但會扣薪啊，也影響年度考績」、「從這裡可以看出這公司滿爛的，建議年後找新公司」、「尾牙活動本意是感謝同仁一整年的辛苦付出而辦的午/晚宴，同仁可自由選擇是否要參加，還要扣事假去參加尾牙，是有多摳…感覺就沒有很好」。

有網友則建議，「有，原本也是聽到要請事假去，我就跟主管說這樣違法，我會去投訴，後來主管開會完就跟我說改成有薪假！有任何不合理的地方還是建議跟主管講，反正還是新人期，如果公司真的要佔便宜，那就離開再找一間吧！」也有人分享一般公司常見的做法，「有些公司是直接辦在下班後，所以也沒請假的問題，有些公司是放半天假，然後給你緩衝時間去尾牙地點，也有碰過尾牙辦在假日的，剛好不會影響到上班時間」。