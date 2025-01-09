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到職未滿3月…她多領5千急問「是年終」？釣出同年資小菜鳥曬驚人數字

聯合新聞網／ 綜合報導
一名社會新鮮人到職未滿3個月，卻收到除薪資外的5千元，急問網友這是年終嗎？示意圖／ingimage
一名社會新鮮人到職未滿3個月，卻收到除薪資外的5千元，急問網友這是年終嗎？示意圖／ingimage

年關將至，各公司行號近期除了尾牙，就屬年終獎金發放最讓上班族期待。一名社會新鮮人近日在Dcard上詢問，在職場上擔任行政職且到任未滿3個月，卻收到除薪資外的5千元，讓她急問網友，這筆錢就是年終了嗎？該文釣出與原po同年資的上班族，曝光自己的年終數字，一名在去(2024)年9月到職的網友表示，已領到年終4萬，讓不少羨慕的網友敲碗詢問：「哪家公司這麼好？」

原po以「任職快滿3個月年終5000元」為題請益，表示自己是社會新鮮人，第一次領年終，做的是底薪為3.3萬的行政職，因自知未到職多久，本來沒有預期會領到年終，但本月在薪資外竟多了一筆5千元入帳，讓她感到有點意外。

因為該筆金額僅寫明是「薪資加底薪」，讓她不禁猜想，這應該就是年終了。原po因此好奇詢問網友，任職未滿3個月有年終是正常的嗎？

網友見文則紛紛曝光自己今年領到的年終數字，「入職滿3個月，年終15000」、「第1年上班因為沒有滿1年，所以年終也是照比例算，滿1年後才有1個月」、「去年12月4日報到，年終1萬」、「上個月(12月)中到職，就領了快7000元的年終，底薪則是7萬多」，也有人很悲情地表示，「滿15年，年終跟往常一樣2.4萬元」。

一名網友曝光自己的年終「9月入職，年終4萬」後，引起其他網友追問「請問是哪家公司這麼好？是什麼行業？」、「有賺錢的科技業吧！」。也有網友好奇反問：「為什麼大家年終這麼早發？」還有人表示：「年終還沒領到，不知道有沒有，還要等年末的最後一個工作日24日才發」。

年終獎金 職場

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