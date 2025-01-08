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選喜歡的工作錯了嗎？5年資歷月薪被新鮮人弟追平 她喪氣想轉行

聯合新聞網／ 綜合報導
弟弟剛出社會薪水就跟自己一樣，女網友猶豫是否轉換跑道。 示意圖／ingimage
弟弟剛出社會薪水就跟自己一樣，女網友猶豫是否轉換跑道。 示意圖／ingimage

各行各業依據職位與資歷會發配不一樣的薪資，新鮮人的起薪也會有所不同。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示在傳媒產業就業五年，因為福利與薪資微薄已經換了兩家公司才有現在的薪水，然而弟弟初入職場起薪就與自己相同，以致心裡很不平衡，她一向堅定選擇喜歡的工作，如今開始猶豫下一份要不要選薪水好但沒興趣的。

原PO補充，弟弟目前才剛畢業卻已經拿到會計事務所的職位，入職後薪水月薪四萬多，而她在傳產負責企劃編輯，畢業至今已經五年多，因為待過的公司都不加薪也沒年終，所以只能透過轉職來提高月薪，目前已經跳了兩家公司。然而弟弟一入職就拿到她目前的薪水，坦言「讓我多少會傷心自己的產業薪資行情」，但也強調自己還是很熱愛這個產業。

原PO表示自己現在的工作是以「喜歡的工作」為主，而不是以薪水高低做首要考量，知道弟弟第一份工作起薪後，開始思考下一份工作是不是應該妥協找薪水較好的。她補充媽媽也一直建議不要再做傳媒，因為薪水低，福利也不好。

貼文曝光後網友紛紛回覆「每個職位、每個產業的起薪不同，妳出社會五年了連這個都不知道，那我會覺得眼光滿短淺的」、「其實妳要這樣比，永遠都比不完」、「每個行業都有混得好和壞的人，好壞機會亦然」、「我是覺得啦，要這樣比薪資根本比不完，人的一生幾乎有60%都在工作，選有興趣的才會做得開心」、「我覺得不能只看錢的，很多科技業的做到憂鬱症，所以找自己喜歡又適合自己的工作才是重點」。

職場 薪水

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