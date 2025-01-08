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尾牙天花板！請陳傑憲獻祝福 老闆對員工做一事「非每間公司能辦到」

聯合新聞網／ 綜合報導
愛康員工透露，公司在每位員工的尾牙椅子下，都放一張拍立得，記錄老闆眼中每個人工作的模樣，老闆並親手寫一段感謝語謝謝員工一年辛勞。此為尾牙示意圖，與愛康無關。 圖／AI生成
愛康員工透露，公司在每位員工的尾牙椅子下，都放一張拍立得，記錄老闆眼中每個人工作的模樣，老闆並親手寫一段感謝語謝謝員工一年辛勞。此為尾牙示意圖，與愛康無關。 圖／AI生成

年關將至，各公司行號都會在近期舉辦尾牙酬謝員工，相較於有些公司會請員工自行準備表演節目，甚或有員工必須付費才能參加尾牙等情事，一名網友昨(7)日在Threads上透露公司的尾牙相當重視員工，尾牙籌備小組精心準備的各項細節讓人感動不已，公司更請來離職同事為員工頒出特別獎項，相當用心，「不是每個公司都能辦得到的」。

原po表示「公司尾牙很屌」，員工基本上不用上台表演，老闆、主管也不愛致詞。今年公司還請來台灣隊長陳傑憲錄製一段祝福影片給員工，並現場送出數顆親筆簽名球給公司裡的粉絲。

就活動的巧思上，公司還在每位員工的椅子下，都放了一張拍立得，記錄老闆眼中每個人工作的模樣，隨照再加上老闆親自寫的一段感謝語，公司也出動三機攝影記錄尾牙精采片段，並即時剪接直式影片供員工下載，方便員工發臉書限動。

原po尤其覺得年資獎發放的公司傳統，包括獎金和客製化獎座，是公司尾牙的巔峰。他表示今年領到5年年資獎的一位同事，出社會第一份工作就在公司，「從小菜雞成長到獨當一面」，讓老闆親自剪出一支她個人的回顧影片。令人意外的是，頒獎給她的神秘嘉賓，竟是當年同期進來的同事，其中幾個甚至已離職，公司還特地請他們回來參與這意義重大的一刻。

由 @isabellathatgirll 發佈
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不少網友發現原來原po的公司是「愛康生物科技有限公司」，為位於新竹縣竹北市、員工約有40至50人的中小企業，主要產品為愛康衛生棉，不禁直呼，原來公司人數少也有好處，希望日後不會因公司擴增人力而讓福利受到影響。也有網友認為，很多離職員工都對前東家有一定程度的怨氣，公司能請得動離職同事回來參與尾牙，真的不是每個公司都能辦到的，「貴公司真的厲害」、「我會用我的子宮一輩子支持愛康」、「公司尾牙天花板！」。

但也有網友還是覺得不盡理想，認為同事之間本該公私分明，「吃個飯還要掏心掏肺又哭又笑，如果看到這些照片影片都沒有反應，會不會被老闆冷藏？趕快吃完趕快散攤回家真正休息，不好嗎？」

同事 尾牙 陳傑憲 離職

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