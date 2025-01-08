25歲仍在打工！她焦慮「原地踏步」 一票人哀鳴：沒有方向

每個人的人生都有不一樣的步調和風景。一名女網友在Dcard發文表示，自己已經25歲，求職路卻非常坎坷，如今還在做工讀生維持生計，看著以前的同學們有著高學歷或是找到不錯的工作，忍不住感嘆「我在原地踏步」。

原PO以「25歲的你們在做什麼工作」為題發文，透露自己畢業之後找工作一直不順利，雖然有做過一些工作，如今卻是靠短期工讀在度日，過去的同學研究所畢業找到不錯的工作，也有人跳槽到福利比較好的公司，她坦言感覺只有自己還在原地，也不知道下一步能做什麼。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「不要跟別人比，不要給自己太大壓力」、「25歲的大部分都還沒找到方向，更別說一堆人在準備研究所」、「我也很迷茫，不想一直做現在的工作，但又不知道自己到底喜歡什麼」、「別跟別人比較，起碼能養活自己」、「不要限制在畢業所學，多做點不同，相信會找到妳自己想做的事」。

貼文下也出現不少人表示不滿意現在的生活，「年底也要25了，渾渾噩噩的不知道在做什麼」、「做研發工程師，不過今天流程跑完要離職了」、「今年就要25，我卻還在大三，然後做著餐飲打工，每天都很焦慮覺得自己沒用」、「24在銀行當IT，天天幫別人擦屁股」、「26歲在統一工廠做七年了，很想換，但沒有行動力」、「月領28K，常常也很懷疑人生，感覺自己賺得少但也沒有方向」。