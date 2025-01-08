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想去日本工作怕被排擠？他指出日人4特性 用「3招」迅速融入

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享3個方法快速融入日本職場。示意圖／ingimage
一名網友分享3個方法快速融入日本職場。示意圖／ingimage

日本職場真的會排外嗎？一名網友發文指出日本職場排外的原因，並分享快速融入日本職場的3個方法，重點強調要利用「外語能力」，流利跟外國客戶溝通才能建立優勢。

一名男網友在Dcard發文，表示許多人懷疑日本職場是否真的很排外，他認為日本人普遍外語能力較弱、害怕尷尬、不喜歡麻煩他人、工作態度嚴謹，基於以上特點，如果你的日語不好，同事無法理解你的問題，而日本人又不希望出錯，自然會帶給他人麻煩。

原PO表示，還是有很多善良的人願意幫助外國人，但其他人只希望趕快完成工作回家，若外國人的你經常拖累團隊，被討厭也很正常。對此，原PO分享「3方法」融入日本職場：

1、做到日本人做不到的事

原PO重點強調「語言優勢」，以藥妝店或免稅店為例，因為日本人外語能力較差的緣故，在有許多中國大陸或台灣客人的情況下，身為外國人的你就可以大展拳腳了。

除了能夠流利地與國外客戶溝通，「專業技能」也是加分項，無論是平面設計、程式編寫等，只要對公司有實際貢獻，與同事的合作機會也會增多。

2、做好日本人做得到的事情

原PO分享之前工作要拜訪日本各地醫院，介紹臨床試驗，外國人因為「語言」關係很難做得比日本人好，但他每天都會練習簡報內容，確保自己能流利說出來，即使口音不完美，也要確保講得不比日本人慢，並能準確傳遞資訊，只要做到這點，不容易出現「排外」情況。

3、同時做到以上兩點

如果能做到上述兩點，在工作中，能與同事、客戶對答如流，並能幫助他們解決難題，這時候不僅不會被討厭，還會受到歡迎。其實除了少數日本人，大多數日本人對外國人態度還是正常的，只要做好以上兩點，就能順利融入日本職場。

此文一出，有網友提出日本職場排外的其他可能原因，「日文太差，不用覺得自己日文很好，在對方眼中你就是不及格，或是做事風格和對方整體文化不同」、「少數極端排外的我覺得可能被外國同事坑過，我也是認為態度誠懇別坑同事是最重要的」、「會排外的，通常連自己人也會有霸凌現象，他們自己就會討厭自己人了」。

日本 職場

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