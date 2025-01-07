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解公職獸醫師荒 農業部將報院不開業獎金規劃

中央社／ 台北7日電

改善公職獸醫師荒，總統賴清德允諾給予不開業獎金，中華民國獸醫師公會全國聯合會期望今年訂出金額。農業部陳駿季今天表示，很樂觀期待今年把相關規劃提報政院奉核定後實施。

賴總統昨天出席第53屆獸醫師節慶祝大會暨傳統豬瘟防疫宣導會時指出，為紓解公職獸醫師缺額嚴重問題，將給予公職獸醫師不開業獎金。行政院長卓榮泰隨後表示，將照辦。

陳駿季今天出席「第34屆全國十大神農」頒獎典禮後，接受媒體聯訪時指出，公職獸醫師在防疫、寵物醫療有關鍵功能，沒辦法開業下薪水比較低，期望透過給予不開業獎金，鼓勵更多獸醫專業人士進到公職，投注經濟動物、寵物動物領域服務。

他並說，農業部之前也做過相關規劃，會考慮到入職時間、職等及參考人醫不開業獎金的制度，給予不同的不開業獎金，現在才1月，很樂觀期待今年把相關規劃提報行政院，奉核定後實施。

媒體關注會否受到財劃法修法三讀通過影響，而發不出公職獸醫師不開業獎金。陳駿季說，農業部預算一定會有刪減，影響程度正在做比較細部的分析，施政作為會重新規劃優先順序，屬於中央該做的會以最優先方式執行。

獸醫師 農業部 陳駿季

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