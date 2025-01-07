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台鐵招募100名從業人員司機員 薪資上看4.8萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供
台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供

為補充基層人力，台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人，凡國內外專科以上學校畢業人員可報考，薪資4萬1330元至4萬8800元，報名期限為1月10日至1月21日止，一律採線上報名，5月22日起，分梯次公告合格錄取名單。

為讓有興趣者更了解這次招募重點與徵才誘因，台鐵除今天在花蓮車站1樓站前廣場進行招募說明及諮詢外，1月9日於玉里車站、1月14日台東車站，早上9時至下午4時也會舉辦招募活動，有諮詢需求者可現場洽詢。

台鐵說明，本年度預計招募100人、備取50人，報名時間為1月10日至1月21日止。第1階段筆試測驗於2月15日舉辦、第2階段口試測試日期為3月22日，適性測驗及體格檢查將於4月7日至5月29日舉辦。

錄取用暫以第9階技術員任用，起薪約4萬1330元，取得駕駛執照實派任司機員後，再以第9階司機員任用，薪資約4萬8800元；詳細甄試資訊可洽網址（https://trdriver.twrecruit.com.tw）。

台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供
台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供
台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供
台鐵公司今宣布招募「114年從業人員司機員」，預計招募100人。圖／台鐵提供

台東 台鐵 薪資

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