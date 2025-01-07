開春轉職潮 彰化7場徵才活動登場 工程師薪資上看7萬

開春後有轉職潮，勞動力發展署中彰投分署從1月14日到17日在彰化將舉辦7場徵才活動，首場14日在田中火車站登場，其中矽品精密中科二林廠工程師薪資上看7萬元，希望讓民眾在農曆年前找到工作好過年。

中彰投分署表示，為滿足彰化地區民眾在農曆年前有求、轉職需求，除了首場在南彰化田中舉辦外，北彰化則將在彰化就業中心轄下的秀水、花壇、芬園、線西、福興等5個就業服務臺接力進行徵才活動，方便民眾在地面試及就業。

7場徵才活動集結24家企業，提供上千個工作機會，涵蓋科技業、食品業、製造業和服務業等多元產業，首場「職場薪勢力」於14日將在田中火車站登場，集結12家南彰化在地知名或隱形冠軍企業聯合徵才，其中矽品精密中科二林廠因「綠電回購轉供案」新案啟動，急徵產品、製程整合、專案整合等工程師和技術助理，開出近300職缺，工程師薪資上看7萬元。

本次全家、統一、來來ok和全聯等零售業龍頭提供兼職、正職門市或包裝人員等職缺，若想兼職民眾也可把握機會，參加民眾還有開運小紅包，寓意祝福求職一路開紅盤。

參與徵才企業還包含合正機械、聚泰企業、六暉控股、正新橡膠、久統塑膠、台玻、寶源複合材料、泰山企業、英發企業、晉椿工業、伊瑪克國際，及產業隱形冠軍全懋精機、金尚品，還有返台擴增產線的伊諾華，馥御花園酒店也釋出櫃檯員、餐服員和房務員等職缺。