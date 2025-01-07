年前提前卡位 南市6場徵才提供上千職缺餐飲主管開出80K

為迎接農曆新年，讓求職者在新的一年找到理想工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心將於1月9日至20日舉辦6場現場徵才活動及3家廠商的線上徵才，提供超過千個職缺。參與產業涵蓋製造業、服務業、餐飲業、客運業等，34家廠商同步招募。高薪職缺如餐飲門店主管最高薪資達80K，貨車宅配司機75K，廚務主管與儲備店長60K。求職及轉職人士切勿錯過。

首場徵才活動將於1月9日下午2點至4點在台南市仁德區公所三樓禮堂舉行，主題為「2025迎薪納福，就業幸福年後轉職」，邀請仲偉企業、廈興國際、東信輕金屬、雷音電子、豐盟麵粉、大亞電線電纜、奇美食品、冠昌塑膠、漢程汽車客運、台灣耐落、富強鑫、全家便利商店、連虹、戶野料理店、龍宗清、統全工程計16家廠商，提供超過330個職缺。

1月16日至20日每日上午9點至晚上9點，於台南勞工育樂中心後方舉行「工作補年貨 薪情大滿足」活動，有東星眼鏡、耕讀園、樂多多世界、大潤發流通事業、爭鮮、豐盟企業、榮美金鬱金香酒店、錢都涮涮鍋、迷客夏、統一超商、台灣宅配通、弘騏興業、台鉅生技、漢來美食、郁珺實業、華友聯休憩事業【H VILLA INN清水漾】、雷音電子、台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店有限公司、天璽食品行、威爾森文教事等22家企業提供750個職缺。還設有年貨市集，展示在地特色商品及年節食品，供民眾採購及體驗。

無法到場的求職者亦可參加即日起至1月19日舉行的線上徵才活動，廠商包括摩斯漢堡、雅樂軒酒店及新光三越等，提供多樣化職缺及報名管道。