快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

年前提前卡位 南市6場徵才提供上千職缺餐飲主管開出80K

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南分署台南就業中心在農曆年前舉辦6場次徵才活動，提供上千職缺。圖／台南就業中心提供
雲嘉南分署台南就業中心在農曆年前舉辦6場次徵才活動，提供上千職缺。圖／台南就業中心提供

為迎接農曆新年，讓求職者在新的一年找到理想工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心將於1月9日至20日舉辦6場現場徵才活動及3家廠商的線上徵才，提供超過千個職缺。參與產業涵蓋製造業、服務業、餐飲業、客運業等，34家廠商同步招募。高薪職缺如餐飲門店主管最高薪資達80K，貨車宅配司機75K，廚務主管與儲備店長60K。求職及轉職人士切勿錯過。

首場徵才活動將於1月9日下午2點至4點在台南市仁德區公所三樓禮堂舉行，主題為「2025迎薪納福，就業幸福年後轉職」，邀請仲偉企業、廈興國際、東信輕金屬、雷音電子、豐盟麵粉、大亞電線電纜、奇美食品、冠昌塑膠、漢程汽車客運、台灣耐落、富強鑫、全家便利商店、連虹、戶野料理店、龍宗清、統全工程計16家廠商，提供超過330個職缺。

1月16日至20日每日上午9點至晚上9點，於台南勞工育樂中心後方舉行「工作補年貨 薪情大滿足」活動，有東星眼鏡、耕讀園、樂多多世界、大潤發流通事業、爭鮮、豐盟企業、榮美金鬱金香酒店、錢都涮涮鍋、迷客夏、統一超商、台灣宅配通、弘騏興業、台鉅生技、漢來美食、郁珺實業、華友聯休憩事業【H VILLA INN清水漾】、雷音電子、台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店有限公司、天璽食品行、威爾森文教事等22家企業提供750個職缺。還設有年貨市集，展示在地特色商品及年節食品，供民眾採購及體驗。

無法到場的求職者亦可參加即日起至1月19日舉行的線上徵才活動，廠商包括摩斯漢堡、雅樂軒酒店及新光三越等，提供多樣化職缺及報名管道。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，此次徵才活動提供多元職缺選擇，並融入年節氣氛，結合年貨市集、趣味互動遊戲等，讓求職者在輕鬆的氛圍中尋找職涯新起點。活動詳情歡迎撥打06-2371218或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

雲嘉南分署台南就業中心在農曆年前舉辦6場次徵才活動，提供上千職缺。圖／台南就業中心提供
雲嘉南分署台南就業中心在農曆年前舉辦6場次徵才活動，提供上千職缺。圖／台南就業中心提供

台南 求職 職缺

延伸閱讀

南市安平區「公設民營托嬰中心」開幕 公私共力優質托育

南韓城南市商業大樓失火 當局急派82輛消防車已救出240人

南市公托再加1 安平區托嬰中心可收托36名未滿2歲幼兒

影／南市刑大掃蕩環保犯罪集團 破壞300多公頃土地　主嫌6人收押

相關新聞

尾牙吃完buffet就閃…他羨慕別人可「拚酒續攤」 釣出更頂待遇：保底獎4萬

每間公司都有各自的尾牙文化，一名網友發文表示自己公司的尾牙和其他人不一樣，有點羨慕在尾牙拚酒、續攤唱歌的形式，詢問大家是否喜歡自己公司的尾牙，引發各路網友討論。

過年前被資遣「領9萬＋年終」竟被同事拗請客 女嘆：心酸酸的

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求她把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

年前提前卡位 南市6場徵才提供上千職缺餐飲主管開出80K

為迎接農曆新年，讓求職者在新的一年找到理想工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心將於1月9日至20日舉辦6場現場...

開春轉職潮 彰化7場徵才活動登場 工程師薪資上看7萬

開春後有轉職潮，勞動力發展署中彰投分署從1月14日到17日在彰化將舉辦7場徵才活動，首場14日在田中火車站登場，其中矽品...

12年來最大轉職潮啟動 四成五已投履歷、六成勇於揭露期待薪資

yes123求職網「蛇年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，即使本次季度調查企業徵才月薪條件平均落在近4萬元的水準，不少...

精進就安基金管理 勞動部提3面向6策進作為

有關外界對於就業安定基金運用及管理之疑慮，勞動部今天將就業安定基金管理運用之精進規畫報告函送立法院，該報告提出爭取合理編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。