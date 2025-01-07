尾牙吃完buffet就閃…他羨慕別人可「拚酒續攤」 釣出更頂待遇：保底獎4萬

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友羨慕其他公司尾牙「拚酒、續攤KTV」的文化。示意圖／AI生成
一名網友羨慕其他公司尾牙「拚酒、續攤KTV」的文化。示意圖／AI生成

每間公司都有各自的尾牙文化，一名網友發文表示自己公司的尾牙和其他人不一樣，有點羨慕在尾牙拚酒、續攤唱歌的形式，詢問大家是否喜歡自己公司的尾牙，引發各路網友討論。

一名網友在Dcard發文表示，自己公司的尾牙都是吃buffet，就是時間到各自出現，和幾個比較熟的同事坐一桌，吃飽就可以走人，不用等老闆發話。大部分人都是上班好同事、下班不認識，同事之間交情沒有真的很好，因此也不會有續攤的事情。

原PO感嘆，雖然這樣省去很多無用社交，但是看以前同學的公司尾牙，都是穿得漂漂亮亮跟同事盡情拚酒、喝完再去KTV續攤，很快樂的樣子，讓他有點羨慕，便發文詢問「大家喜歡自己的公司尾牙嗎」。

貼文一出引來各路過來人討論，「你這好多了，不交集，專心吃自己的，有利益關係最好不要深交。你還沒看過要主持又要自己表演，小獎一堆的智障公司，佈置跟收場都要我們，老闆老闆娘跟老師們當土皇帝跟太上皇一樣，苦逼總公司」、「尾牙要跟同事吃飯就是加班」、「續攤還要幫扛喝醉裝醉的豬哥們、擋酒保護同事，超累」、「我們尾牙辦在公園，沒有比我們更瞎的了吧」、「麻煩死了，我們公司的尾牙地點、活動規劃等等，都還要行政部門的同仁自己規劃安排，平常的工作就忙不完了，尾牙當天還不能專心吃飯，根本變相加班」。

也有不少人曬出自家公司的尾牙好福利，甚至有超高額參加獎，「蠻喜歡的，參加獎年資一年以上保底40000，現場幾乎都抽現金和蘋果，光現金抽獎和加碼金、參加獎，就出去了1000萬了，公司很佛，有同事還抽中兩次領了30幾萬超羨慕」、「我這邊還不錯，參加獎就基本5千，然後還可以帶眷屬免費，所以很多人都帶爸媽另一半之類的來吃一波」、「我們尾牙可以攜伴+有參加獎+平時同事間感情都不錯+抽獎的獎項都是萬元現金+不會要員工上台表演…結論就是人人都很樂意參加」。

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吃到飽 尾牙

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