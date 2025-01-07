年關前求職 中彰投分署彰化推7場徵才釋上千工作

想要在年關前找工作的民眾，勞動力發展署中彰投分署今天公布，將於過年前在彰化地區推出7場徵才活動，集結24家企業，提供上千個工作機會，涵蓋科技業等多元產業。

中彰投分署表示，自1月14日起至17日止在彰化地區連續推出7場徵才活動，集結24家企業，提供上千個工作機會，涵蓋科技業、食品業、製造業和服務業等多元產業。

中彰投分署指出，首場「職場薪勢力」徵才活動，將於14日在田中火車站登場，由員林就業中心集結12家南彰化在地知名或隱形冠軍企業聯合徵才，其中矽品精密中科二林廠因「綠電回購轉供案」新案啟動，急徵產品、製程整合、專案整合等工程師和技術助理，開出近300職缺，工程師薪資上看新台幣7萬元。

為滿足彰化地區民眾在農曆年前求（轉）職的需求，中彰投分署指出，除了首場在南彰化舉辦外，北彰化部分則由彰化就業中心和轄下秀水、花壇、芬園、線西、福興等5個就業服務台接力進行徵才活動，方便民眾在地面試及就業。

中彰投分署表示，因春節前夕適逢服務業求才旺季，這次全家、統一、來來OK和全聯等零售業龍頭提供兼職、正職門市或包裝人員等職缺，隨著114年時薪基本工資調漲，若想兼職賺取額外收入的民眾也可把握機會。