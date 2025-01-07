12年來最大轉職潮啟動 四成五已投履歷、六成勇於揭露期待薪資

yes123求職網「蛇年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」發現，即使本次季度調查企業徵才月薪條件平均落在近4萬元的水準，不少人仍然有著一顆「異動」的心，調查發現合計有九成四上班族有計畫蛇年第1季換工作，總共四成五上班族已開始展開具體行動，到處投履歷。

調查顯示，94.3%上班族表示今年第1季有想換工作，分成：49.1%為「尚未開始投履歷」；45.2%為「已開始投履歷」，屬於比較積極想跳槽的上班族。

總的來說，有轉職念頭的比率，不但多過前一季的85.3%，還高於龍年同期的92.9%，更創下12年來同期新高，宣示蛇年的「年後轉職潮」啟動。

「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括：「現在工作的薪水太低」(46.2%)、「覺得公司未來沒有發展性」(45.2%)、「擔心所處行業的前景」(36.8%)，以及「太久沒有調薪」(34.2%)、「工作量太大」(33.2%)。

導致勞工第1季想離職的其他原因，又分別有：「想要轉行或創業」(27.9%)、「工作時間太長」(23.6%)、「工作壓力太大」(22.5%)，以及「與同事、上司相處不融洽」(21.5%)、「擔心被裁員減薪或放無薪假」(20.2%)。

對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？此次調查顯示，平均落在43,802元，雖少於前一季期望的44,672元，但高於去年同期的42,617元，明顯反彈1,185元，也創下12年同期新高水準。同時其中有59.8%上班族表示，會在履歷表上或面試時透露自己的「期望待遇」。

如果與廠商開出的39,624元條件相比，等於打了約「九一折」(90.5%)，這中間落差仍然達到9.5%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有4,178元。因此想在第1季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。

對於想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(34.7%)、「科技資訊」(33.8%)、「批發零售與貿易」(32.5%)，以及「運輸與物流倉儲」(26.7%)、「傳統製造業」(25.5%)。

其他計畫轉職的行業別，又分別為：「金融保險與會計統計」(24.5%)、「文(補)教業」(23.6%)、「醫護與生技」(22.4%)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(21.3%)、「影音設計與時尚藝術」(20.2%)。