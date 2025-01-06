精進就安基金管理 勞動部提3面向6策進作為

有關外界對於就業安定基金運用及管理之疑慮，勞動部今天將就業安定基金管理運用之精進規畫報告函送立法院，該報告提出爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊等6項策進作為。

勞動部長洪申翰表示，外界對就業安定基金的各項支用疑慮，勞動部虛心接受，也坦然面對，對就業安定基金管理運用的精進，經檢討在基金用途、管理及資訊等面向尚有再精進之處，從而規劃從用途面、管理面及資訊公開等3面向，提出6項策進作為。

爭取合理編列公務預算部分，勞動部長期公務預算額度不足，過度依賴就業安定基金，將向行政院積極爭取足額公務預算，非直接服務據點之辦公處所修繕等機關基本行政費用，以及與就業安定基金法定用途無關之廣宣費用，自2026年起得以合理編列在公務預算。

律定用途範圍與支用原則部分，修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」第5條規定，將明確規範促進國民就業、提升勞工福祉及外國人聘僱管理等法定三大用途之各該推動辦理業務事項，以利各項業務計畫之預算編列有所依循。

另明確「管理及總務」之得支出項目應以基金管理以及直接服務據點所需之行政管理費用為範圍，並明定其可編列額度之占比上限。同時訂定「就業安定基金預算支用原則」，使基金支用範圍明確化。

規範廣宣經費使用部分，各業務計畫應確實依業務性質及宣導對象評估達成效益，核實編列廣宣預算；另明定不得採購年節禮品，並訂定宣導品採購及贈發的管理規範，至於勞動部以往透過採購庇護工廠等輔導團體商品作為年節禮盒及業務交流宣導品的作法，則會再檢討調整作法，以持續支持其營運及庇護員工的就業權益。

強化審議機制部分，將針對就業安定基金管理會的審議工作訂定「就業安定基金審議要點」，諸如應備適足時程之審議作業程序，以讓委員更周全審查，強化審議效能。而按季召開基金管理會議時，除提送「就業安定基金收支情形」報告，未來將再提供基金計畫科目支用明細；提送管理會審查年度預算的資料，也將提供行政管理及廣宣等外界關切經費項目供委員審查。

強化內部管控並運用外部稽核部分，勞動力發展署對就業安定基金已有內部管控機制，將管控範圍自預算金額5000萬元以上再擴大至2000萬元以上；另針對外界關注議題，如「原未編列預算，而於年度中臨時提報基金管理會審議同意執行之計畫」、「宣導案」及「預算金額達100萬元以上且執行率高於120%之計畫」等工作項目執行情形，規畫結合外部稽核團隊進行稽核，每3個月出具定期稽核報告書提送就業安定基金管理會報告。

增加公開資訊不分，勞動部原已定期公告基金來源、用途報表及補（捐）助案件資訊，將再新增公告「採購案相關決標資料」、「其他部會提案申請補助案件之成果報告」及「就業安定基金管理會會議資料(含基金計畫科目支用明細)」等資料，供外界檢視。