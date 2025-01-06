雙北公職獸醫缺口大 除不開業獎金盼更多機制吸引人才

今為獸醫師節，公職獸醫師人力流失成隱憂，不少公職獸醫師直言「外面薪水高得多」，但因興趣及成就感而留下，但一些同事撐不下去走的也大有人在。雙北動保處主管都直言，除不開業獎金外，相關職等及加給等制度也要一同檢討，才有辦法提高誘因。

台北市公職獸醫師目前有33名，但是缺額就高達10名待補；新北目前進用人數26名，離員額38名還有段距離。台北市動保處技正華心惠坦言，缺額的數字每年幾乎都相同，但其實六都基本上都補不齊，其實從源頭高考應考人數就比不足額少。

台北一名公職獸醫師分享，人力的確成困境，因為公職真的薪水比外面少很多，雜事又多，但從另一面向來看，事務多元，自己可以手術、施打疫苗，真正幫助到一些小動物，自己成就感也高；若沒興趣的人，可能無法長久待著。新北一名50多歲在動物之家服務的公職獸醫師分享，看到許多同學開業賺大錢其實不會太羨慕，人各有志，他個人覺得照顧流浪動物更有意義。

新北市議員黃淑君認為，要留才不只要有「不開業獎金」，其實公職獸醫要負責的內容很多，也應該要勤務加給、六都加給等，未來若建公立動物醫院也應有更多專科培育專才，甚至看是否從教育局提供獎學金，鼓勵新北學子攻讀獸醫系，未來返回新北服務。

華心惠說，公職獸醫業務包含防疫、畜牧業管理、動保業務，尤其是台北是唯一有24小時緊急救援專線的城市，需隨時On Call待命。另外，配合批發市場時間作業也讓工時不同，若遇上禽流感通報，就得隨時輪值、送檢體，突發事情多，確實使獸醫師難踏入公職行列。

華心惠坦言，不開業獎金能夠運用在人醫上，是因為人醫設有公立醫院，但公立獸醫院難度高，另外公職獸醫基層主管只有7職等，遠比人醫來的低，提高誘因的辦法要從提高職等、地方縣市的動保組織再造下手。