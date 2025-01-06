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勞動部函頒移工婦幼權益指引 整合各部會資源

中央社／ 台北6日電

為協助移工、雇主和仲介瞭解移工懷孕、分娩及育嬰權益，勞動部今天函頒「移工婦幼權益保障指引」，整合相關部會法令規範及協助資源管道，強化勞資雙方合法權益及職場和諧。

勞動部勞動力發展署表示，移工在台工作期間可能面臨懷孕、生產及育嬰等需求，為協助在台懷孕移工獲得整合性服務，自民國111年及113年起補助桃園市、彰化縣及高雄市政府設立「外籍婦幼諮詢服務中心」，提供移工生育、工作諮詢、安置及轉換等服務。

勞動部指出，為提供更全面支持，進一步邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位，以及雇主、仲介和移工團體共同研討，規劃訂定「移工婦幼權益保障指引」。經徵詢各方意見後完成5國語言版本，包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文，並設計懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與運用。

勞動部說明，「移工婦幼權益保障指引」全面涵蓋懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒4大階段，提供詳細的資訊與保障措施。從懷孕前的安全避孕與醫療資訊，到懷孕期間的工作權益與健康保障，再到生產後的產假、健保資源及雇主提供的喘息服務，為移工媽媽提供周全支持。

此外，指引中還強調育嬰期的休假與哺乳時間，並提醒雇主提供托兒設施與靈活的工作時間安排；移工若有任何需求，也可透過桃園、彰化及高雄外籍婦幼諮詢服務中心、1955勞工諮詢申訴專線及孕產婦關懷專線尋求幫助，隨時瞭解自身權益。

勞動部表示，有關「移工婦幼權益保障指引」相關資訊，可到勞動部勞發署官網及外國人勞動權益網網站查詢。

勞動部 懷孕 移工

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