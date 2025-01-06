明截止報名！台鐵第2批從業人員招募699人 起薪3.6萬元

為補充基層人力，台鐵公司第2次從業人員甄試預計招募699名新血，台鐵表示，凡高（(職）以上畢業人員即可報考，起薪3.6萬至4.3萬元，「報名期限至明天」，2月9日進行體能測驗、2月23日筆試、3月30日口試，最終徵式結果將於4月11日公告。

為讓有興趣者更瞭解本次招募重點與徵才誘因，台鐵於去年12月21日、2月28日，以及今年1月4日，舉辦高雄、台中、台北及花蓮共4場次全台巡迴說明會，除總經理馮輝昇等公司高層到場勉勵，也邀請運務、工務、機務、電務4大業別及幕僚單位學長姐分享實務經驗，總計吸引逾360人次參加。

台鐵提醒，本次甄試報名期限至今年1月7日止，甄試簡章已公告於台鐵官網人員招募頁面（https://tra113.twexam.com/），採線上報名，職缺豐富多元，凡高（(職）以上畢業人員即可報考，2月9日進行體能測驗、2月23日筆試、3月30日口試，最終徵式結果將於4月11日公告。

台鐵指出，錄取者起薪至少3.6萬至4.3萬元，且享有休假補助費、考核／績效獎金、員工及眷屬乘車優待、三節禮金、學位／語言進修補助、台鐵便當／商品優惠等多項福利。

台鐵第2次從業人員招募相關資訊：

(一) 甄試錄取名額及類科：

1. 助理工程師、助理管理師：錄取55名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項。

2. 技術員、事務員、站務員：錄取114名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、都市計畫、機械、電機、職安管理、職安護理、品保稽核、資訊、企劃研析、事務管理、地政管理、人力資源及運務等15項。

3. 助理技術員、助理事務員、助理站務員：錄取389名，甄試類科包含土木工程、建築工程、電務、電力、機械、電機、運務、材料管理、資訊及事務管理等10項。

4. 服務員：錄取141名，甄試類科包含運務、土木工程、建築工程、電務、電力、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務及養路工程等12項。

(二) 甄試重要時程：

1. 報名期間：即日起至114年1月7日。

2. 體能測驗：114年2月9日。

3. 筆試：114年2月23日。

4. 口試或術科：114年3月30日。