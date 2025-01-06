看到街邊店女裝通路商機 「衣哲服飾」老董想把機會留給弱勢婦女

受新冠疫情影響，銷售女裝的街邊店至今少了7成。不過，全台有10多家街邊店的通路商「衣哲服飾」董事長劉正峰今天說，從近兩季的銷售情形可發現，街邊店的消費人群有回流跡象，而且從大陸雙11節的網路退貨率高顯示，消費者有回歸實體店的趨勢。他已做好展店準備，而且要利用這次機會，把負責銷售的機會留給弱勢婦女，一起打拚，除了掌握商機，也藉此回饋社會。

劉正峰在服飾業界知名，也是台灣銷售過季服飾（outlet）的始祖級人物。疫情前，他的衣哲服飾在全台有32家店，規模不下一家大型百貨公司的女裝樓層。電視台新聞節目、藝人藍心湄的節目都和他合作調借服飾。目前也與嶺東、僑光兩所科技大學的服飾科技系產學合作，提供產業資源。

劉正峰說，受疫情影響，不僅街邊店生意慘，少了7成，上游的女裝品牌商也少了一半。原因和網路銷售盛行，又有疫情加速帶動，以及「快時尚」興起有關。但是，街邊店也的確被打得太深，關的店家太多。以他多年的業界經驗觀察，女性仍喜歡精緻度高、有溫度、可以觸摸商品的實體銷售的環境，只是店家變少了，連買的機會都少了，因此街邊店通路未來仍有成長機會。

劉正峰今年63歲，他說，在服飾界打拚20多年，兒女都已成家立業，本已有退休打算，但上游的品牌商一直鼓勵他「再拚一下」，他思考多時，認為現在賺錢已不是他的人生目的了，加上想起在創業的過程中，曾兩度因外在的大環境因素，導致陷入負債數千萬元的窘境，後來多虧業界朋友的信任，伸出援手，他才能有今天的基礎。因此，決定再拚一次，而且這一次是要為回饋社會而拚，要把機會留給弱勢婦女。

他說，當年欠債時，他跑全省賣衣服，每天工作18個小時，甚至睡在車上。有次和太太走過水果攤，太太看到漂亮的水果，想要買些回家給小孩吃，最後都因考慮仍負債中而捨不得買。尤其快過年了，這些往事浮上心頭，讓他發願一定要回饋社會，幫助弱勢者，尤其是家有經濟負擔、甚至無米下炊的母親們。

但是，看顧門市、銷售女裝都不是簡單的工作，如何才能讓弱勢婦人能承接這樣的工作？劉正峰說，他的公司會有職前的訓練，公司會把該教的全都傾囊相授，他相信「只要有心、願意做」一定能成功，他會給予協助。初步預計要展店15家，也一起讓街邊女裝通路再擴大。連絡電話：（04）24626811，0930518151。