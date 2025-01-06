快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

看到街邊店女裝通路商機 「衣哲服飾」老董想把機會留給弱勢婦女

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
全台有10多家街邊店的通路商「衣哲服飾」董事長劉正峰今天說，要把展店機會留給弱勢婦女。記者黃寅／攝影
全台有10多家街邊店的通路商「衣哲服飾」董事長劉正峰今天說，要把展店機會留給弱勢婦女。記者黃寅／攝影

受新冠疫情影響，銷售女裝的街邊店至今少了7成。不過，全台有10多家街邊店的通路商「衣哲服飾」董事長劉正峰今天說，從近兩季的銷售情形可發現，街邊店的消費人群有回流跡象，而且從大陸雙11節的網路退貨率高顯示，消費者有回歸實體店的趨勢。他已做好展店準備，而且要利用這次機會，把負責銷售的機會留給弱勢婦女，一起打拚，除了掌握商機，也藉此回饋社會。

劉正峰在服飾業界知名，也是台灣銷售過季服飾（outlet）的始祖級人物。疫情前，他的衣哲服飾在全台有32家店，規模不下一家大型百貨公司的女裝樓層。電視台新聞節目、藝人藍心湄的節目都和他合作調借服飾。目前也與嶺東、僑光兩所科技大學的服飾科技系產學合作，提供產業資源。

劉正峰說，受疫情影響，不僅街邊店生意慘，少了7成，上游的女裝品牌商也少了一半。原因和網路銷售盛行，又有疫情加速帶動，以及「快時尚」興起有關。但是，街邊店也的確被打得太深，關的店家太多。以他多年的業界經驗觀察，女性仍喜歡精緻度高、有溫度、可以觸摸商品的實體銷售的環境，只是店家變少了，連買的機會都少了，因此街邊店通路未來仍有成長機會。

劉正峰今年63歲，他說，在服飾界打拚20多年，兒女都已成家立業，本已有退休打算，但上游的品牌商一直鼓勵他「再拚一下」，他思考多時，認為現在賺錢已不是他的人生目的了，加上想起在創業的過程中，曾兩度因外在的大環境因素，導致陷入負債數千萬元的窘境，後來多虧業界朋友的信任，伸出援手，他才能有今天的基礎。因此，決定再拚一次，而且這一次是要為回饋社會而拚，要把機會留給弱勢婦女。

他說，當年欠債時，他跑全省賣衣服，每天工作18個小時，甚至睡在車上。有次和太太走過水果攤，太太看到漂亮的水果，想要買些回家給小孩吃，最後都因考慮仍負債中而捨不得買。尤其快過年了，這些往事浮上心頭，讓他發願一定要回饋社會，幫助弱勢者，尤其是家有經濟負擔、甚至無米下炊的母親們。

但是，看顧門市、銷售女裝都不是簡單的工作，如何才能讓弱勢婦人能承接這樣的工作？劉正峰說，他的公司會有職前的訓練，公司會把該教的全都傾囊相授，他相信「只要有心、願意做」一定能成功，他會給予協助。初步預計要展店15家，也一起讓街邊女裝通路再擴大。連絡電話：（04）24626811，0930518151。

疫情 負債

延伸閱讀

日本「美女Cosplayer」偷機車被捕 驚揭真身竟是39歲女裝大叔

JISOO新愛包解密！新收藏最新Dior Toujours更率性自由

FENDI EYES大眼「你微笑時很美」CP許凱、程瀟合體演出

美而快大股東藤美資本將在盤後定價交易900張

相關新聞

桃市宣布代理教師敘薪採計職前年資 紅包預計年前入帳

憲法法庭去年8月9日判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲，該規定1年後須失效。桃園市教育局表示，市長張善政在去年11月...

看到街邊店女裝通路商機 「衣哲服飾」老董想把機會留給弱勢婦女

受新冠疫情影響，銷售女裝的街邊店至今少了7成。不過，全台有10多家街邊店的通路商「衣哲服飾」董事長劉正峰今天說，從近兩季...

過年前被資遣「領9萬＋年終」竟被同事拗請客 女嘆：心酸酸的

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求她把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

學經歷全無…新鮮人面試喊「年薪80萬」 他傻眼：公司非慈善企業

剛畢業的職場新人，你認為開多少薪水合理呢？一名男網友發文抱怨，稱他面試到的年輕人沒經歷、沒學歷，卻直接開80萬年薪，使他感到很困惑，指責現在年輕人不願吃苦又不精進能力，卻又開高薪，讓他直言：「公司又不是慈善企業」。

65.3%企業打算首季加薪 人力銀行建議「通膨納加薪」

走過龍年，迎接蛇年。隨著內外景氣復甦，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？yes123求職網「蛇年第一季景氣暨勞動市場...

他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

如果你身價破億，還會選擇上班嗎？一名男網友發文，稱他的同事剛過試用期，卻因為能力不好常被主管針對，卻在無意間得知他靠房地產、股票取得破億資產，讓他不禁質疑：「身價破億，被主管釘，壓力大工時高，為何不離職呢？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。