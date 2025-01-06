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桃市宣布代理教師敘薪採計職前年資 紅包預計年前入帳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市去年11月宣布率先代理教師年資提敘，補發的薪資預計將於農曆年前入帳。圖／桃園市教育局提供
桃園市去年11月宣布率先代理教師年資提敘，補發的薪資預計將於農曆年前入帳。圖／桃園市教育局提供

憲法法庭去年8月9日判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲，該規定1年後須失效。桃園市教育局表示，市長張善政在去年11月率先宣布，代理教師年資提敘，讓桃園成為第一個採計合格代理教師職前年資提敘的縣市，補發的薪資預計將於農曆年前入帳，造福約1255名代理教師。

過去依教師待遇條例規定，專任教師得採計先前擔任代理教師的年資，但合格代理教師卻不予採計職前年資，這樣的差別待遇造成合格代理教師與中小學專任教師「同工不同酬」。憲法法庭去年做出113年憲判字第7號判決，指教育部相關函釋違憲，該規定1年後須失效。

教育局表示，桃園市合格代理教師比照正式教師權益採計代理教師職前年資提敘，自去年11月宣布後已請各校先盤點代理教師年資，將追溯至去年8月實施。以碩士畢業的代理教師為例，執教6年薪俸將從5萬4170元調到6萬4340元；若是學士畢業的代理教師，執教6年薪俸也會從4萬6700元調到5萬5280元。

教育局表示，相關追溯補發的提敘薪資預計於農曆年前入帳，將一併補發去年8月至12月的薪資差額，政策實施後，將造福市內國中小及幼兒園約1255名具合格教師證代理教師。

市長張善政表示，桃園市有許多長期奉獻教育現場的優秀代理教師，因非屬編制內正式教師資格而無法採計職前年資，故率先宣布自113學年度起推動合格代理教師提敘職前年資政策，並回溯至去年8月1日開始發放，雖會增加1.8億元經費，對財政來說是負擔，但市府責無旁貸。

代理教師 憲法法庭 桃園

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