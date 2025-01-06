foodpanda未依法給加班費挨罰60萬 3年內4度違規

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求她把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

2025-01-05 14:47