快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

聽新聞
0:00 / 0:00

學經歷全無…新鮮人面試喊「年薪80萬」 他傻眼：公司非慈善企業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨現在年輕人沒經歷、沒學歷，卻敢開80萬年薪。示意圖／ingimage
一名男網友抱怨現在年輕人沒經歷、沒學歷，卻敢開80萬年薪。示意圖／ingimage

剛畢業的職場新人，你認為開多少薪水合理呢？一名男網友發文抱怨，稱他面試到的年輕人沒經歷、沒學歷，卻直接開80萬年薪，使他感到很困惑，指責現在年輕人不願吃苦又不精進能力，卻又開高薪，直言：「公司又不是慈善企業」。

一名男網友在Dcard發文，表示他面試到剛畢業的年輕人，在沒有經歷、沒有學歷，不知道能力的情況下，卻直接開口要年薪80萬，讓原PO感到很驚訝，詢問他們為何開那麼高，回答不外乎都是要繳貸款之類的。原PO不禁質疑，如果學歷能力高的話，薪水自然能給高，但什麼都沒有，憑什麼要給高薪，「我們是公司又不是慈善企業」。

原PO感嘆，現在年輕人都不願意增進自己的能力，無論是學語言也好、學技術也行、甚至自己開個項目來做，而不是把時間浪費在社群媒體上。並強調很多人在公司待一兩年都沒進步，還在不停享受生活，與其吃好、穿好、用好，不如做有意義的事情，增進自己才是正解。

此文一出，有網友分析年輕人敢開高薪的原因，「薪資近20年幾乎凍漲，企業主早就該幫員工整體調高薪水了。你看看現在的薪水什麼鬼樣？物價房價什麼鬼樣？他們只是在索取自己該有的，不然為什麼他們都跟你說他們要繳很多錢」、「就學跟以前比起來相對來說容易許多，國立大學基本薪資是多少，私立大學是多少，這些都看得到，想當然會有這種期望」、「現今台灣社會學歷呈現倒三角形，人人都大學畢業，都高知識份子，相對變得更會為自己著想」。

也有網友認為原PO看到的純屬「個案」，「那可能你剛好看到那一類人，我同事通常不知道我下班做了什麼，又學了什麼，如果我自己不說他們會知道我正在嘗試經營社群」、「你口中的刻苦耐勞、認真上進的年輕人，不會想來只有80（萬）的公司」。

年輕人 新鮮人 職場 薪水

延伸閱讀

只在超商工作過...她自責反應慢難求職 網反駁：能當店員才厲害

她傻眼準時下班被老闆威脅「可能解僱」 網批：台灣職場壞風氣

職場「這4字」讓他超火大！網友全搖頭：有沒有責任感而已

他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

相關新聞

尾牙要倒貼700！菜鳥質疑不正常 網勸年後離職：恐無重頭戲

年節將至，各家公司基本上都開始舉辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞。近日卻有人發文，表示自家公司的尾牙要求員工倒貼700元，讓許多網友傻眼。

過年前被資遣「領9萬＋年終」竟被同事拗請客 女嘆：心酸酸的

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求她把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

學經歷全無…新鮮人面試喊「年薪80萬」 他傻眼：公司非慈善企業

剛畢業的職場新人，你認為開多少薪水合理呢？一名男網友發文抱怨，稱他面試到的年輕人沒經歷、沒學歷，卻直接開80萬年薪，使他感到很困惑，指責現在年輕人不願吃苦又不精進能力，卻又開高薪，讓他直言：「公司又不是慈善企業」。

他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

如果你身價破億，還會選擇上班嗎？一名男網友發文，稱他的同事剛過試用期，卻因為能力不好常被主管針對，卻在無意間得知他靠房地產、股票取得破億資產，讓他不禁質疑：「身價破億，被主管釘，壓力大工時高，為何不離職呢？」。

65.3%企業打算首季加薪 人力銀行建議「通膨納加薪」

走過龍年，迎接蛇年。隨著內外景氣復甦，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？yes123求職網「蛇年第一季景氣暨勞動市場...

每月開缺2.2萬人、高階主管年薪上看300萬 這四大綠領人才超搶手

繼AI人才後，綠領人才成為職場大熱門，不僅人才缺口大，薪資也水漲船高，月薪中位數為4萬元，高階主管甚至有機會年薪上看300萬元。是什麼原因造成這股人才風潮？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。