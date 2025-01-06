學經歷全無…新鮮人面試喊「年薪80萬」 他傻眼：公司非慈善企業

剛畢業的職場新人，你認為開多少薪水合理呢？一名男網友發文抱怨，稱他面試到的年輕人沒經歷、沒學歷，卻直接開80萬年薪，使他感到很困惑，指責現在年輕人不願吃苦又不精進能力，卻又開高薪，直言：「公司又不是慈善企業」。

一名男網友在Dcard發文，表示他面試到剛畢業的年輕人，在沒有經歷、沒有學歷，不知道能力的情況下，卻直接開口要年薪80萬，讓原PO感到很驚訝，詢問他們為何開那麼高，回答不外乎都是要繳貸款之類的。原PO不禁質疑，如果學歷能力高的話，薪水自然能給高，但什麼都沒有，憑什麼要給高薪，「我們是公司又不是慈善企業」。

原PO感嘆，現在年輕人都不願意增進自己的能力，無論是學語言也好、學技術也行、甚至自己開個項目來做，而不是把時間浪費在社群媒體上。並強調很多人在公司待一兩年都沒進步，還在不停享受生活，與其吃好、穿好、用好，不如做有意義的事情，增進自己才是正解。

此文一出，有網友分析年輕人敢開高薪的原因，「薪資近20年幾乎凍漲，企業主早就該幫員工整體調高薪水了。你看看現在的薪水什麼鬼樣？物價房價什麼鬼樣？他們只是在索取自己該有的，不然為什麼他們都跟你說他們要繳很多錢」、「就學跟以前比起來相對來說容易許多，國立大學基本薪資是多少，私立大學是多少，這些都看得到，想當然會有這種期望」、「現今台灣社會學歷呈現倒三角形，人人都大學畢業，都高知識份子，相對變得更會為自己著想」。

也有網友認為原PO看到的純屬「個案」，「那可能你剛好看到那一類人，我同事通常不知道我下班做了什麼，又學了什麼，如果我自己不說他們會知道我正在嘗試經營社群」、「你口中的刻苦耐勞、認真上進的年輕人，不會想來只有80（萬）的公司」。