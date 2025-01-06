入對行 外商科技業工程師爽拿六個月年終樂存買房基金
入對行，靠年終獎金樂存買房基金令人羨。30歲的Bryan，在外商科技公司擔任工程師已經三年多，年薪平均約100萬出頭，時值歲末，他預估今年有機會可以領到六個月年終，而且明年景氣應該會比今年好，公司人事單位最近也是積極招募大批現場工程師。
個性活潑的Bryan興趣廣泛，英文底子不差，本身又自學日文及韓文，已經通過日本語能力測驗N2檢定，在科技業具有外語優勢很吃香，尤其在外商，未來有機會想要外派輪調到不同國家增廣視野，累積更豐富的職場經歷。
Bryan說年終獎金相較其他產業雖然很大一包，但箇中辛酸與工作壓力也是不為人知的，許多工程師都要輪班，特別是在作業生產線上，精神身心壓力都很大；公司老闆今年出手大方，而自己也擬定了買房計劃，正打算逐年存下買房基金，早日成為有殼一族。
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