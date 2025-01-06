面試時一定要問 資歷未滿一年公司不給年終她失落過年
公司不發年終獎金，或者僅針對到職一年以上的員工才發放，雖不違法，但確實會讓員工失落想離職。
33歲的Kelly，在房地產公司擔任行政內勤工作7個多月，月薪3萬多。近期，她得知公司對未滿一年資歷的員工不發放年終獎金，讓她感到失落與無法接受，隨著農曆新年將至，開始認真考慮年後轉職。
雖然公司外勤員工能透過業績獎金提升收入，但Kelly習慣內勤工作，也擔心沒有相關經驗會無法勝任。因此，年後轉職的計劃也是以內勤工作為主，並希望新工作薪資能突破4萬元。同時，Kelly也會在面試時，特別了解年終發放的機制，避免再次遭遇類似情況。
身為一名租屋族，Kelly長遠目標希望購入自己的房子。因此，也希望下一份工作能夠提供穩定的薪資福利，以便累積存款，朝買房之路邁進。
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