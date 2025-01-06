尾牙要倒貼700！菜鳥質疑不正常 網勸年後離職：恐無重頭戲

年節將至，各家公司基本上都開始舉辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞。近日卻有人發文，表示自家公司的尾牙要求員工倒貼700元，讓許多網友傻眼。

原PO在Dcard發文，表示自己是去年剛入職的新人，這次公司通知大家尾牙的經費不足，要去原定的餐廳就需要每人自行補上700元。

原PO表示自己身為菜鳥不敢拒絕，但又想知道這類要求是否正常。在她看來，公司如果經費不足大可選擇預算內的餐廳，或者乾脆不要辦尾牙了。

許多網友認為這項要求莫名其妙，「沒有聽過尾牙還要自己補金額的…通常公司都會調查員工會不會出席吧」、「首先，你要先知道尾牙的由來。然後，你就會發現叫員工貼錢的尾牙有多莫名其妙」、「其實是你們出錢請老闆吃尾牙，到底是什麼爛公司」。

有網友覺得原PO應該拒絕出席，把700元花在自己身上，「貼700不如自己去吃到飽」、「700不如拿去買自己喜歡吃的」、「尾牙貼700，拿去買你自己喜歡的東西還比較實在」。

還有人推測，原PO的尾牙應該也沒有重頭戲的抽獎環節了，「太爛了吧，還要自己貼錢的話真的有人會想去嗎？大概也沒有抽獎了吧」、「尾牙正常是公司賺錢要抽獎發獎金才會有人去，純吃飯大概一大部分人都不會想去，經費不足我不信還有福利」。

還有人認為原PO的公司應該財務種況不佳，勸她找新工作，「年終拿完就可以離了，但連尾牙都沒錢還有年終嗎」、「連一年才一次尾牙都能經費不足的公司，你還能奢望他以後薪水能正常發嗎」、「我從沒聽過吃尾牙還要補貼錢的，即使我是新人，我也不會去，且還會年後會開始找新工作」。