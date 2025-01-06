他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

如果你身價破億，還會選擇上班嗎？一名男網友發文，稱他的同事剛過試用期，因為能力不好常被主管針對，卻在無意間得知他靠房地產、股票取得破億資產，讓他疑惑：「身價破億，被主管釘，壓力大工時高，為何不離職呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示有一名跟他不同部門，約33歲的新同事剛過試用期，但風評非常差，幾乎所有工作都要前輩善後，連主管都開始針對他。但跟同事聊天，才得知他在竹北高鐵區買了房，1500萬已經付清貸款，且靠著比特幣和股票，擁有破億的資產。

原PO表示，同事也會跟他抱怨上班常被主管針對，壓力很大且工時高，但他卻始終不離職。原PO感到很困惑，同事平時沒穿高檔衣服配件、沒請過同事飲料或雞排，看上去「根本不像」身價破億的人，況且如果真的有錢，在職場上受到針對為何不離職呢？對此，原PO詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為同事只是「體驗人生」，「我也看過家裡很有錢跑來當志願役的啊，每個人都有自己喜歡的人生方式」、「為什麼要工作，當然就是體驗你們這些人的生活」、「上班是為了融入社會」、「搞不好人家只是來體驗生活，或順便看公司哪裡需要整頓」。

不過也有網友分析，同事很可能在「吹牛」，「資產破億的人不太可能浪費時間去做你們那種工作啦，聽聽就好」、「感覺唬爛成份偏高，越有錢越要低調，就算是真的，這麼高調，錢很容易就沒了」、「有錢人上班沒毛病，但說他被釘還待得住，那問題就很大了，代表他根本不是什麼有錢人」。