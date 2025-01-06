快訊

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

亞洲第一人！真田廣之「幕府將軍」勇奪金球獎視帝

他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的同事身價破億，工作表現不佳被主管針對卻不離職。示意圖／ingimage
一名男網友的同事身價破億，工作表現不佳被主管針對卻不離職。示意圖／ingimage

如果你身價破億，還會選擇上班嗎？一名男網友發文，稱他的同事剛過試用期，因為能力不好常被主管針對，卻在無意間得知他靠房地產、股票取得破億資產，讓他疑惑：「身價破億，被主管釘，壓力大工時高，為何不離職呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示有一名跟他不同部門，約33歲的新同事剛過試用期，但風評非常差，幾乎所有工作都要前輩善後，連主管都開始針對他。但跟同事聊天，才得知他在竹北高鐵區買了房，1500萬已經付清貸款，且靠著比特幣和股票，擁有破億的資產。

原PO表示，同事也會跟他抱怨上班常被主管針對，壓力很大且工時高，但他卻始終不離職。原PO感到很困惑，同事平時沒穿高檔衣服配件、沒請過同事飲料或雞排，看上去「根本不像」身價破億的人，況且如果真的有錢，在職場上受到針對為何不離職呢？對此，原PO詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為同事只是「體驗人生」，「我也看過家裡很有錢跑來當志願役的啊，每個人都有自己喜歡的人生方式」、「為什麼要工作，當然就是體驗你們這些人的生活」、「上班是為了融入社會」、「搞不好人家只是來體驗生活，或順便看公司哪裡需要整頓」。

不過也有網友分析，同事很可能在「吹牛」，「資產破億的人不太可能浪費時間去做你們那種工作啦，聽聽就好」、「感覺唬爛成份偏高，越有錢越要低調，就算是真的，這麼高調，錢很容易就沒了」、「有錢人上班沒毛病，但說他被釘還待得住，那問題就很大了，代表他根本不是什麼有錢人」。

同事 職場 資產

延伸閱讀

年後想轉職跳槽？換工作前，10項指標評估你的「職場競爭力」

只在超商工作過...她自責反應慢難求職 網反駁：能當店員才厲害

職場「這4字」讓他超火大！網友全搖頭：有沒有責任感而已

她傻眼準時下班被老闆威脅「可能解僱」 網批：台灣職場壞風氣

相關新聞

尾牙要倒貼700！菜鳥質疑不正常 網勸年後離職：恐無重頭戲

年節將至，各家公司基本上都開始舉辦尾牙，感謝員工一年來的辛勞。近日卻有人發文，表示自家公司的尾牙要求員工倒貼700元，讓許多網友傻眼。

過年前被資遣「領9萬＋年終」竟被同事拗請客 女嘆：心酸酸的

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求她把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

每月開缺2.2萬人、高階主管年薪上看300萬 這四大綠領人才超搶手

繼AI人才後，綠領人才成為職場大熱門，不僅人才缺口大，薪資也水漲船高，月薪中位數為4萬元，高階主管甚至有機會年薪上看300萬元。是什麼原因造成這股人才風潮？

他不解「身價破億」同事老被罵不離職 網分析2可能：問題很大

如果你身價破億，還會選擇上班嗎？一名男網友發文，稱他的同事剛過試用期，卻因為能力不好常被主管針對，卻在無意間得知他靠房地產、股票取得破億資產，讓他不禁質疑：「身價破億，被主管釘，壓力大工時高，為何不離職呢？」。

65.3%企業打算首季加薪 人力銀行建議「通膨納加薪」

走過龍年，迎接蛇年。隨著內外景氣復甦，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？yes123求職網「蛇年第一季景氣暨勞動市場...

隱形職災黑數多 移工疾呼專案勞檢

外籍移工失能率是本籍工人的三點五倍，台灣移工聯盟、印尼勞工團結組織等昨日於勞動部前指出，隱形職災難認定導致移工受苦黑數多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。