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隱形職災黑數多 移工疾呼專案勞檢

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台灣移工聯盟及印尼移工等團體昨天在勞動部門口陳情。記者許正宏／攝影
台灣移工聯盟及印尼移工等團體昨天在勞動部門口陳情。記者許正宏／攝影

外籍移工失能率是本籍工人的三點五倍，台灣移工聯盟、印尼勞工團結組織等昨日於勞動部前指出，隱形職災難認定導致移工受苦黑數多，勞動部應針對移工比率高的中小企業進行專案勞動檢查，勞動部表示，已針對僱有移工的高風險及高職災事業單位，優先專案檢查。

台灣國際勞工協會專員張郁表示，目前台灣有四十七萬製造業移工，大多聚集於台灣人不願從事的危險、困難、骯髒、低賤等行業，移工的勞動條件惡劣程度遠甚於本地勞工。

許多移工是在五十人以下的小型企業工作，根據職業安全衛生法施行細則規定，這些企業並不需要職業災害統計資料和報請勞動檢查機構備查，許多小型企業遇職業災害，大多採取私下賠錢了事的方式解決，並未通報職業災害統計下導致大量黑數。

出席團體呼籲，勞動部應立即針對移工比率高的中小企業進行專案勞動檢查，勞檢應允許申訴工人以及委任團體、律師陪同。

勞動部表示，已針對僱有移工的高風險及高職災事業單位，優先實施「外籍移工職業安全衛生專案檢查」，近三年已檢查兩萬二千多場次，停工計一八六件次，罰鍰金額近七千萬元。勞檢員進入事業單位檢查時，應告知雇主及工會並請其派員陪同，有必要時報經核准後邀請相關專家學者陪同鑑定，受檢事業單位不得拒絕規避。

勞動部 移工 職業安全

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