傑出與平庸的差別！ 成功人士在年終會反問自己6個問題

摘要 研究顯示，反思習慣是區分傑出與平庸專業人士的關鍵。當多數人忙於年底各種聚會時，具有成長思維的成功人士會撥出時間，進行一次深度盤點。

2024年畫下句點，「年終盤點」是成功人士、職場菁英保持領先的秘密武器。

根據《哈佛商業評論》的一項研究，學者們訪問了442位企業主管後發現，那些在職場上持續成長的領導者，都擁有一個特殊能力：善於反思。他們從經驗中找到養分，特別是在面對意外、挫折和重大改變的時刻。

為什麼成功人士都會做年終盤點？

反思，不僅是回顧過去的儀式，更是培養同理心、溝通力和適應力等其他技能的基石。透過有系統的自我提問，我們能夠清楚檢視自己的成長軌跡，同時為新的一年設定更精準的目標。

6大關鍵提問，解鎖你的年度成長

職業教練、Workhap執行長兼創辦人杜文（Sho Dewan）提供了6個關鍵提問，幫助我們更深入地進行年度自省：

1. 「挑戰應對力」檢測

當你遇到最棘手的困境時，是如何找到解決方案的？這些經驗為你積累了什麼樣的能力？

2. 成就確認

這一年中，哪3件事讓你感到最有成就感？為什麼？這些成就可以是完成一個重要專案、培養新習慣，或是改善了重要關係。試著描述當時的感受，以及這些成就如何改變了你。

3. 習慣評估

哪些每日習慣幫助你更接近目標？哪些習慣讓你停滯不前？這可能包括早起閱讀、規律運動，或是拖延症等。具體列出這些習慣，並思考如何強化好習慣。

4. 優先順序重檢

你的生活重心是否有所改變？什麼對你來說變得更重要了？也許你發現家庭時光比加班更有價值，或是意識到身心健康的重要性超過即時成就。

5. 比較心態檢視

當你看到他人的成就時，通常會有什麼想法？如何將這些想法轉化為正向的動力？記住！重點是找到屬於自己的成長節奏。

6. 「人脈存摺」清點

年初時你希望建立什麼樣的人際關係？現在達成了嗎？列出那些在你職涯路上給予幫助的人，思考如何深化這些連結。

3個習慣，幫助建立高效反思能力

習慣1. 精彩時刻紀錄

養成每天寫下3件值得記錄的事，無論大小。研究顯示，這個習慣能幫助我們更敏銳地察覺生活中的寶貴經驗。

習慣2. 每週充電時光

預約週五下午或週日晚上，給自己30分鐘的獨處時間。許多領導者發現，這段寧靜時光往往能帶來意想不到的洞見。

習慣3. 轉化為行動力

將反思轉換為「如果…...就......」的具體行動方案。例如：「如果再遇到類似的專案瓶頸，我就先諮詢某位前輩的意見。」

自我反思不是一種壓力，而是一場與自己的溫暖對話。透過這些精心設計的提問，讓我們一起將2024年的每個經驗，都轉化為2025年的成長動力。現在就拿起筆，開始你的年終盤點吧！

資料來源：Forbes、HBR

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文成功人士在年終會反問自己的6個問題》