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新人狂請生理假 她工作全扛喊「不被尊重」網兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
新人狂請生理假，她怨工作全扛不被尊重。 示意圖／ingimage
新人狂請生理假，她怨工作全扛不被尊重。 示意圖／ingimage

在台灣多數公司提供一個月一次的生理假，確保女性職員權益。一名女網友在Dcard發文指出，公司一名新人才來四個月，每個月都請生理假讓她非常頭痛，因為對方常常請完假以後就聯絡不上，臨時職務通通變成她要代理，忍不住大喊「臨時請假有在尊重別人嗎」。

原PO表示，去年7月因為同事離職，她暫代兩人的職務整整兩個月，幸好9月中到職一位新同事，本想說可以分擔一些她的工作，沒想到對方從9月開始每個月無預警請生理假。原PO強調，同樣是女生懂生理期的不舒服，只是對方每次原因都很奇葩，頭痛、耳鳴、眼壓高、頭暈樣樣來，即使這樣她表示也能理解這種痛到不舒服的感受，因為自己生理期也都是大血崩，並且痛到臉色發白。

原PO說比較困擾的是，對方一下月中請、一下月初請，也不交代有哪些待辦工作，而且總是請假後就已讀不回，明明第一次請假時都有提醒記得交代工作，但對方卻回沒東西要交代，導致常常臨時一堆事情要原PO來處理。她舉例，新人1月臨時請假的那天跟客戶約好時間要開會，結果其他同事跑來問她情況，所有人完全不知道有約客戶這件事。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「別人的工作不需要幫她做，有人找她就說她請假」、「主管硬要問妳她的進度的話，就直接說不知道，她請假沒有交接給妳」、「她是工作態度問題，連跟客戶約都沒告訴妳們，真的很雷」、「把事情都推給她啊，主管問就說她都沒交接」、「約客戶但自己請假沒交接確實不負責任，我的話會傳訊息請她自己聯絡客戶，不會幫她」。

也有不少人表示請假是新人的正當權益，沒有問題，「只有規定一個月一次，但是沒規定一定要固定期間請，她有時月初有時月中請，真的沒辦法說什麼」、「就跟著請啊，說真的人家也沒違反勞基法，主管也沒說什麼」、「生理假本來就是勞工權益，一個月一次根本也不算多吧」、「我就是每個月請生理假的人，公司給的福利幹嘛不用」。

生理期

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