尾牙抽中萬元獎金 主管只烙「1句話」讓他瞬間少3千

隨著春節將至，許多公司陸陸續續開始舉辦尾牙、春酒，犒賞員工一整年來的辛勞，常見的也有抽獎活動，加碼各式獎金、獎品安撫員工的心情。不過，有網友抱怨自己在尾牙抽中萬元獎金，同事卻要求他主動請客，讓他感到很不滿，「要不要直接裝死啊？」

一名網友在PTT論壇發文，表示自己剛在尾牙抽中大獎現金1萬元，隨後主管馬上通知要他請客，表示此舉動為「例行公事」，凡抽到獎金的人都要請整組組員喝飲料，原PO私下詢問他人後，得知上屆前輩請的是「星巴克」，換算之下約要花費3000元，轉眼即逝的獎金讓他非常不滿，「要不要直接裝死啊？」

貼文曝光後引發熱議，有網友提出好點子讓他參考，「請麥香紅茶就好」、「挑（星巴克）買一送一當天」、「一人一包科學麵啊」、「一人一份臭豆腐，上班請」、「才1萬還要請喔，你這些組員是多可憐」。

不過也有人認為職場中請客本來就是互相的，這份獎金剛好可以讓原PO建立人情，「如果其他人真的比照辦理我是能接受，反正這多得的」、「請啊！幹嘛不請，出來混遲早都要還，讓這20人通通欠你一個人情不好嗎？」、「省這3千，被全部人貼上小氣的標籤，沒有比較賺」。