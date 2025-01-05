她傻眼準時下班被老闆威脅「可能解僱」 網批：台灣職場壞風氣

下班時間到卻不敢走人？一名女網友在Dcard抒發心情表示，近日老闆暗示她會被公司解僱，疑似只因為自己天天準時下班。她表示在公司，大家寧願將簡單的工作拖到下班後兩個小時完成，也不願意早點做完早點下班。薪水也沒有變多，加班費也沒拿到，忍不住吐槽「這樣營造努力的形象給公司看，意義在哪裡呢」。

原PO表示身為剛畢業的新鮮人，每天準時下班都像是罪人，同事到點都沒下班繼續裝忙，能夠下班前做完的報表硬要做到七點才下班，而每次準時下班大家都會看著她，明明該做的都做完了，不懂為什麼不能準時下班。她補充老闆還強調，「公司上一個解僱的員工就是準時下班的，希望妳可以注意一下」她傻眼直呼，「我真的不懂，看到辦公室一堆奴隸成慣的同事」。

原PO補充，之前大學實習時就有注意到，台灣多數公司都喜歡員工自主加班，但加班只算責任制，不會給任何加班費，而同事為了表現對公司的忠誠，故意把該做的工作拖慢才做完，只為了彰顯自己很努力，還勸她一起拖時間，與其他國家「能夠快點做完就下班」相比，台灣的加班風氣讓她非常不解，哀怨表示「現在聽到老闆這樣跟我講，感覺我就會成為因為準時下班而被解僱的一員」。

貼文曝光後，網友紛紛搖頭，「事情做完當然下班，沒加班費還硬留妳就檢舉，沒什麼好糾結的」、「台灣職場風氣滿奇怪的，歐美都要求在上班時間高效率完成今天的工作量，加班是工作沒效率才要拖延到下班時間」、「有夠爛的職場文化，快逃」、「老闆喜歡這樣，所以如果妳願意演，有可能比較好升遷和加薪」、「不知道台灣從何時開始，無加班費的加班變成是一直光榮」。