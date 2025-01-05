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過年前被資遣「領9萬＋年終」竟被同事拗請客 女嘆：心酸酸的

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在過年前被資遣，反而被同事要求請客。上班族示意圖，非新聞提及當事者。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
女網友在過年前被資遣，反而被同事要求請客。上班族示意圖，非新聞提及當事者。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

過年前遭資遣非同小可，有一名女網友分享自身心酸經歷，她身為部門唯一遭到資遣的員工，領了9萬元的遣散費及年終獎金，想不到同事不顧她被資遣的心情，竟然反過來要求把錢拿出來請客，甚至也沒有多加關心，對比其他部門是由主管請客、同事還幫被資遣者收拾東西，令她感嘆「心裡酸酸的」。

一名女網友爆料公社分享自己在年節前被資遣的經歷，揭露了截然不同的同事反應，讓她感到心酸不已。原PO表示，當天下午2點被通知成為部門內唯一的資遣對象，儘管公司相當大方，不僅發放9萬元遣散費，甚至還會給年終獎金，但這場資遣風波卻令她心情複雜。

該網友透露，得知自己被資遣後，同事們非但沒有表現出惋惜或鼓勵，反而要求她「拿遣散費請客」，認為拿到這麼多補償金「不請說不過去」。無奈之下，她買了雞排和飲料請全體同事，但同事們在吃完後便各自離去，沒有多加理會她的心情。

更令原PO感到失落的是，當她與其他部門被資遣的同事A交流時，發現差別待遇極大。同事A分享，她們部門在得知資遣消息後，是由部門主管請客聚餐，並主動幫忙收拾物品，場面充滿關懷與不捨。對比之下，該網友嘲諷自己「呆呆的聽話」，甚至對同事們在下班時間一哄而散的冷淡反應感到難過，坦言「雖然知道同事不需要深交感情，但心裡還是酸酸的」。

其他人紛紛留言，「被資遣還要請同事吃飯？是我就不爽請，反正都被資遣了何必留面子」、「走了就不會來往了，何必要請，他們也不會衷心感謝妳，還會想說『還好裁的不是我』」、「有這種同事，離開這種公司也罷，背後暗算妳的應該也是這種同事」、「資遣費請客？這不是變相霸凌，什麼是霸凌？」、「我從剛到職直接跟同事說薪水全上繳，有本事跟我老婆拿謝謝，要請客問我老婆」、「超級白目同事」、「乖乖請客真的超扯」。

同事 爆料公社 資遣

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