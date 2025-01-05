文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

一名女網友在Dcard表示，自己目前從事文書編輯類工作，周休2日，工時9小時，基本上不用加班，月薪4萬6，年終獎金1個月，不過通勤時間來回需要2小時，好奇「這種工作你願意做嗎？」

原PO表示，自己目前從事內勤性質的工作，辦公室氣氛普通，「下班同事等於不認識」。通常都是早上8點上班、傍晚5點下班，雖然是自由排班，不過偶爾「不定時」會突然在前1~2天被改班表，改成早上7點上班、傍晚4點下班，通勤來回需要2小時。

原PO提到，這份工作月薪4萬6、年終1個月、三節獎金2000元，職涯發展普通，「主管有時很機車」，並在留言區補充「（主管）情緒不穩、制度不明確、常出爾反爾或是讓屬下做白工」。原PO自稱目前年齡30歲，文組沒特殊專長，因此詢問網友「這種工作你願意做嗎？」

對此，不少人紛紛留言，「願意，比我現在薪水高」、「願意！因為文組沒特殊專長，出去只有領基本薪的機會」、「沒技能文組46k，且做且珍惜吧」、「我覺得還可以欸！同事下班不認識超棒的，上班社交就已經夠累了」、「以沒有技能的文組來說，不用加班還自由排班，這樣的工作很優耶，很願意」、「我會接受，除了通勤時間長了一點點之外，其他點都不是問題」。

至於不能接受該份工作的網友表示，「不願意，7點上班還要通勤1小時也太累」、「光是通勤來回2小時我就不願意了，不管薪水給再高都一樣」、「通勤2小時、年終1個月，光這2點就可以換工作了吧！去上市公司當行政都比這薪水年終高」。