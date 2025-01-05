日薪670元、請假1天倒扣753元 他看傻：明顯低於基本工資

勞動部拍板2025年起最低工資月薪為2萬8590元、時薪為190元，雇主聘雇勞工時不得低於此門檻。有網友近日發現熟識長輩的薪水結構不單純，日薪只有670元，明顯低於基本工資水準，不只如此，請假一天卻要倒扣753元，明顯不合理，讓他感到匪夷所思。其他人狠酸「台灣勞基法就是個笑話」。

一名網友在爆料公社分享家中長輩朋友的薪資狀況，引發廣泛關注。該名長輩的朋友為多年前嫁來台灣的華僑，已在現職工作了6年。然而，談到收入時，網友意外發現其薪資結構異常，質疑其中的合理性。

根據原PO的說法，該長輩的朋友每日工時為8小時，但日薪僅670元，遠低於《勞動基準法》規定的最低工資標準。此外，更令人不解的是，該名長輩朋友若請假一天，竟會被扣除753元。該朋友的勞保投保級距顯示為月薪27,470元，但卻給日薪670元，金額顯著偏低，原PO質疑這樣的薪資結構是否合理並符合法規。

這起事件引發網友熱議，不少人指出，根據現行勞基法，雇主應保障員工基本工資及請假扣薪的合法比例，日薪670元遠低於現行標準，顯然不符合法規。更有勞工專家表示，若該名長輩朋友的月薪投保金額屬於正職級距，卻實際給付以日薪計算，並且高額扣薪，雇主可能涉及違反勞基法，建議當事人可向勞工局或相關單位申訴，維護自身權益。

其他人紛紛留言，「台灣人比移工還不值錢」、「薪資結構就錯啦，這薪水正職？拿薪資袋去勞工局最快了」、「就是30K跟22K，月薪人員公司跟你玩文字遊戲，我前公司也是這樣」、「小公司大月加班月薪除以31天再加成，請假月薪除以30天去扣，這就是雇主聰明的地方」、「請一個月是不是要倒貼給公司？」