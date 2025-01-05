移工失能率逾本勞3.49倍 勞團籲專案勞檢中小企業

台灣目前有約47萬製造業移工，根據勞動部2019年統計，本國籍勞工千人失能率為0.14，移工高達0.489，為本籍工人的3.49倍。勞工團體日認為，隱形職災難認定導致移工受苦黑數多，勞動部應針對移工比率高的中小企業進行專案勞動檢查，勞檢也應允許申訴工人以及委任團體、律師陪同，確保檢查過程公開透明，杜絕舞弊。

台灣移工聯盟（MENT）、印尼移工團體SEBIMA（台灣生產製造工會籌備會）、GANAS（印尼勞工團結組織）等今天齊聚勞動部門口，揭露大量中小企業中移工面臨的糟糕處境，在場團體一致訴求勞動部加強對中小企業的專案勞動檢查，主動要求這些存在安全風險的工廠進行安全設備升級，也批評現行勞動檢查流於表面形式，迫切需要以勞工視角改革職災認定及檢查制度。

台灣國際勞工協會專員張郁表示，目前台灣有47萬製造業移工，大多聚集於台灣人不願從事的危險、困難、骯髒、低賤等行業，即使在有大量本地勞工的工廠中，危險、重勞力的分工也往往被推給移工承擔，大量的健康與安全風險逐漸在此過程中向移工轉移。

張郁指出，製造業中移工最多的前5大行業，除了電子零組件製造業因為移工佔比人數較低，其他移工人數占比較高的行業，其失能傷害頻率和失能傷害嚴重率都超過製造業平均水平。根據勞動部2019年數據顯示，本國籍勞工千人失能率為0.14，而移工竟高達0.489，是本國籍工人的3.49倍，如此誇張的差異也更表明，移工所處的工作環境，其勞動條件之惡劣程度遠甚於本地勞工。

張郁進一步說明，許多移工是在50人以下的小型企業工作，根據「職業安全衛生法施行細則」，這些企業並不需要職業災害統計資料和報請勞動檢查機構備查，許多小型企業的工人事實上常常遭遇職業災害，卻大多採取私下賠錢了事的方式解決，並未通報職業災害統計，更導致大量黑數。

印尼移工Anas表示，自己在台灣工作已經11年，2021年8月在搬抬重物時遭遇急性下背拉傷，之後的3年中幾乎每隔1-2個月就會因背痛無法下床；2024年3月被確診為腰椎間盤突出，並接受手術治療，但雇主拒不承認這是職業災害或職業病，甚至在他術後僅3個月休養中就非法將他解僱，雇主也拒絕支付包括資遣費、醫療費和工資在內的任何賠償。

本次出席團體共同呼籲，勞動部應立即針對移工比率高的中小企業進行專案勞動檢查，主動介入並全面輔導企業進行職安升級，檢查結果應公開報告統計；此外，勞檢應允許申訴工人以及委任團體、律師陪同；最後，勞動部也應立刻召集職業安全衛生署及各地勞檢處，針對移工職場安全問題進行協調會議，制定具體解決方案。