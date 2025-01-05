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護理界學姐制嚴重 霸凌被「搓湯圓」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，近年護理人員離職率高，很大一部分的原因與職場霸凌有關。示意圖，人物與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，近年護理人員離職率高，很大一部分的原因與職場霸凌有關。示意圖，人物與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片

醫療工作環境封閉，與其他職業類別相比，更容易出現職場暴力，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，近年護理人員離職率高，很大一部分的原因與職場霸凌有關，護理界嚴重的學長姐制，讓霸凌事件層出不窮，多數的護理人員都曾碰過遭學姐欺負的職場經驗。

「護理人員離職原因，除了薪資條件不佳以外，職場霸凌應該是最主要的原因」，陳玉鳳表示，護理師的工作屬於相當特殊的執業環境，非常需要互助，落實交接班，接班同事工作會相對輕鬆，不易踩到患者家屬地雷，可避開紛爭，但護理人員長期存在「學長姐制度」。

曾有會員提及，任職醫院內的學姐只要看到特定人上班，就會大聲摔東西唉聲嘆氣，喊著「又要接她的爛班」。當職場內的霸凌氛圍形成後，眼見學姐們聯合起來霸凌學妹，因自身難保根本無法幫忙。陳玉鳳說，有些學姐因為以前曾被欺負，後來反過來欺負學妹，程度更勝以往。

但醫療體系環境封閉，不少護理人員遭霸凌後，主動向護理長求助，最後卻被搓湯圓，護理長不希望單位人力不足，最後只採取錯開班表的方式因應，並未制止霸凌行為，遭霸凌者最後只能靠自己，不是調單位就是離職。

台北市醫師工會秘書長陳亮甫說，醫療工作多仰賴經驗傳承，需資深同事帶領，但醫療工作講求效率與時間，即使是資深同事也難消化壓力，使同事之間容易發生口角，或是過當、過度指教。

陳玉鳳盼醫療體系的管理方式能逐步改革，擺脫權威思想的管理方式，終止霸凌惡性循環。

醫療職場暴力案件通報數 製表／元氣中心
醫療職場暴力案件通報數 製表／元氣中心

同事 職場霸凌

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