33%遇過 醫療、社工職場暴力機率高

據勞動部調查，超過一成民眾過往一年曾遭受職場暴力，台北醫學大學公衛系教授陳叡瑜指出，以行業別區分職場暴力發生率，醫療保健及社會工作服務業與其他行業相比，較易碰到職場暴力，比率達百分之卅三，職場暴力的類型以「言語暴力」及「心理暴力」最多，專家分析與醫療環境封閉、強調職場倫理關係有關。

醫療院所的職場暴力可分為「外部暴力」和「內部暴力」，陳叡瑜表示，實際走訪醫院，發生外部暴力的機率高，如等待就醫時間過長，導致病患將不滿發洩在醫護人員身上等。

從衛福部統計的醫療爭議事件通報觀察，二○一八年通報件數為三九九件，後續因疫情減少進入醫院，通報件數下降，但從二○二二年起的二六○件到前年一路增加到三三一件，增幅達三成。經通報司法調查遭判有期徒刑的案件也同步增長，從二○二二年的十一件成長到二○二三年的卅四件。

陳叡瑜說，外部暴力在媒體報導下，受到社會關注，也格外受到重視，醫療機構開始對外部暴力採取多項應對措施，如急診檢傷分類，病患需依照生命受到威脅的程度，按優先順序就醫，同時，醫院也加設緊急按鈕、強化人員訓練等，降低外部暴力發生，但內部暴力卻未被顯著關注。

醫療院所的內部暴力以「言語暴力」及「心理暴力」為主。

陳叡瑜說，內部暴力多數發生在上下級，或資深對資淺的關係中，醫界管理方式仍採威權的管理方式，言語則常用「貶低」、「輕蔑」方式評斷同事的作為，有些會將自身的情緒帶到職場，用職位壓迫資淺同事等。

而護理人員的內部暴力問題顯著，曾有相關團體指出，護理人員離職的一大原因就與「職場霸凌」有關。她說，內部暴力要改善相對困難，雖然「職業安全衛生法」要求機構要制定預防計畫，但部分職場執行情況不理想，且勞動檢查時也難以馬上察覺。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫療爭議事件通報件數上升一事，她正向看待，比起醫院同仁自行在網路上爆料，使雙方無法順利溝通，更希望鼓勵醫事人員能善用管道通報，官方也更可以掌握醫療院所遇到的問題或困境，鼓勵醫界勇敢申訴、通報。