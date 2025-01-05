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33%遇過 醫療、社工職場暴力機率高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
根據調查，有高達13%民眾過往一年遭受過職場暴力，其中又以醫療保健及社會工作服務業受訪者較其他行業易遭遇職場暴力。本報資料照片
根據調查，有高達13%民眾過往一年遭受過職場暴力，其中又以醫療保健及社會工作服務業受訪者較其他行業易遭遇職場暴力。本報資料照片

據勞動部調查，超過一成民眾過往一年曾遭受職場暴力，台北醫學大學公衛系教授陳叡瑜指出，以行業別區分職場暴力發生率，醫療保健及社會工作服務業與其他行業相比，較易碰到職場暴力，比率達百分之卅三，職場暴力的類型以「言語暴力」及「心理暴力」最多，專家分析與醫療環境封閉、強調職場倫理關係有關。

醫療院所的職場暴力可分為「外部暴力」和「內部暴力」，陳叡瑜表示，實際走訪醫院，發生外部暴力的機率高，如等待就醫時間過長，導致病患將不滿發洩在醫護人員身上等。

從衛福部統計的醫療爭議事件通報觀察，二○一八年通報件數為三九九件，後續因疫情減少進入醫院，通報件數下降，但從二○二二年起的二六○件到前年一路增加到三三一件，增幅達三成。經通報司法調查遭判有期徒刑的案件也同步增長，從二○二二年的十一件成長到二○二三年的卅四件。

陳叡瑜說，外部暴力在媒體報導下，受到社會關注，也格外受到重視，醫療機構開始對外部暴力採取多項應對措施，如急診檢傷分類，病患需依照生命受到威脅的程度，按優先順序就醫，同時，醫院也加設緊急按鈕、強化人員訓練等，降低外部暴力發生，但內部暴力卻未被顯著關注。

醫療院所的內部暴力以「言語暴力」及「心理暴力」為主。

陳叡瑜說，內部暴力多數發生在上下級，或資深對資淺的關係中，醫界管理方式仍採威權的管理方式，言語則常用「貶低」、「輕蔑」方式評斷同事的作為，有些會將自身的情緒帶到職場，用職位壓迫資淺同事等。

而護理人員的內部暴力問題顯著，曾有相關團體指出，護理人員離職的一大原因就與「職場霸凌」有關。她說，內部暴力要改善相對困難，雖然「職業安全衛生法」要求機構要制定預防計畫，但部分職場執行情況不理想，且勞動檢查時也難以馬上察覺。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫療爭議事件通報件數上升一事，她正向看待，比起醫院同仁自行在網路上爆料，使雙方無法順利溝通，更希望鼓勵醫事人員能善用管道通報，官方也更可以掌握醫療院所遇到的問題或困境，鼓勵醫界勇敢申訴、通報。

醫療職場暴力案件通報數 製表／元氣中心
醫療職場暴力案件通報數 製表／元氣中心

同事 職場霸凌 關係

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