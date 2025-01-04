職場暴力釀護理師出走潮 學姐被霸凌繼續轉嫁給學妹

「學姐只要看到特定人上班，就會大聲摔東西唉聲嘆氣，喊著『又要接她的爛班』」、「看到一群學姐聯合起來霸凌學妹，當時自身難保了也很難幫忙，只能在自己當學姐後照顧盡量照顧學妹」、「學姐以前被欺負過，現在反過來欺負學妹」護理界學長學姐制的工作氛圍下，讓霸凌事件不時出現。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，職場霸凌是除了薪資條件外，不少護理人員離開職場的主因；因為護理人員循管道投訴後無法改善，導致不斷惡性循環。有會員說，學姐曾經也被霸凌後，因此就覺得要欺負下一批學妹自己心中才過得去；也有會員嘗試跟護理長反應，卻被搓湯圓，只有在排班時錯開，但仍然沒有獲得妥善處理。

現在醫院針對醫院主管有提供霸凌課程，但還是不夠。陳玉鳳說，管理應該由上而下改革，而醫師聘請的講師，立場多是有利於醫院，希望可以邀請工會分享，翻轉權威式管理思維，終止霸凌惡性循環。

台北市醫師工會秘書長陳亮甫說，職場暴力的問題分成兩部分，一個是醫病衝突，一個是同事間。醫界工作特性仰賴經驗傳承，多需要資深者帶領，加上工作壓力大，容易發生口角，以前可能會覺得學習本來就是吃苦耐勞，但現在大家講求生活品質，職場過當的壓力很常成為醫師流動率高的原因。

另一方面來自醫病關係的言語、動手等暴力問題，陳亮甫表示，雖然有規定醫院會巡查通報，也會給予員工心理支持等關懷，但是後續的法律程序醫院卻不一定會協助。上班遇到糾紛，還得要自己處理後續法律問題，十分不合理，導致部分當事者寧願張揚鬧上媒體，讓院方受到外界壓力才較有機會獲得法律相關支援。