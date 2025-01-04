職場暴力醫療場域最常見 暴力事件年增3成

根據調查，有高達13%民眾過往一年遭受過職場暴力，其中依照類型分成「言語暴力」、「心理暴力」、 「肢體暴力」、「性騷擾」。台北醫學大學公衛系教授教授陳叡瑜指出，若以行業別來分，醫療保健及社會工作服務業受訪者較其他行業易遭遇職場暴力，比例高達33％，特別是遭到「言語暴力」和「心理暴力」的占比分別為 29.4%、17.8%，皆高於其他行業。

陳叡瑜說，肢體暴力最為明顯，但其實心理、言語等仍會發生，另社會的關注度對性平議題已經提高，對性騷擾的容忍度也大幅降低。依據型態，職場暴力分成「外部暴力」和「內部暴力」，實際走訪醫院調查發現，外部暴力的發生率確實偏高，如急診室會因等待時間過長引發病患不滿或責備醫護人員的情況。

針對外部暴力，陳叡瑜說，根據了解，醫療機構外部暴力已有許多應對與預防措施，包含急診檢傷分類制度按照優先順序排列，同時針對相關人員進行教育訓練。許多醫院已實施相關措施，如設置緊急按鈕，希望對暴力零容忍政策。

內部暴力則以言語和心理暴力為主，內部暴力多數發生在上下級或資深對資淺的關係中，要改善推動改善工作環境相對困難。雖然《職業安全衛生法》要求機構制定預防計劃，但部分職場的執行情況仍不理想，勞動檢查時應多關注是否落實。

陳叡瑜建議，要解決內部的職場暴力仍應該回到職場營造，如對同事一句「你怎麼這麼白痴」可能也會被誤會言語暴力，應該直接說清楚要怎麼做。不論新進人員還是資深人員都應該培養敏感度，逐步建立更友善的工作環境。

根據衛福部統計，醫療暴力事件通報增加，2022年有260件，到2023年卻新增到331件，增幅達3成；經通報司法調查遭判有期徒刑的案件也同步增長，從2022年的11件成長到2023年的34件。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，數字雖然成長但自己正向看待，因為比起在網路上投訴、爆料，醫事人員善用通報管道，官方更有掌握；若報案後，進入到司法程序，依規定會於3個月內會處理，鼓勵醫事人員勇敢申訴。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，以部立醫院為例，第一線只要通報會組成專案小組，組成包含律師、社工等專家學者，調查過程會保護當事人，若是調查屬實後會依照輕症程度處分，如調職、賠款，甚至司法途徑。