職場「這4字」讓他超火大！網友全搖頭：有沒有責任感而已

你有測過自己的MBTI嗎？一名網友分享，自己不解部分I人的心態，發現只要遇到需要溝通的事情，他們就會拿「我是I人」當作藉口，讓他不滿直言「即便不喜歡與人社交，如果有需要，為何不學？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼I人可以用I來當作不社交的藉口？」為題，指出自己也是I人，剛出社會見客戶時，常常半個字都說不出口，也不敢跟陌生人交談。後來選擇看影片、上課的方式來學習溝通，漸漸地讓內向的他，能不懼怕和陌生人交談。

這名網友進一步說明，身為I人的他依然不喜歡社交，但他覺得很多人都被MBTI所限制，認為只要是對生活、工作有用的事情，就算不喜歡，也應該去學習，直言「每次聽到『我是I人』，那些社交的事給你們處理就好，心裡就很火」。

貼文一出後，多數網友都表示「跟MBTI沒關係，會找藉口的人就是會找藉口，可以是I人、懶人、廢人、有病的人，諸如此類」、「那是社交方面才在講I人、E人，工作上還扯這個誰理你啊？」、「跟E人、I人無關，有沒有責任感而已」、「我感覺這就類似標籤效應，有些人會傾向於認同這個標籤，並會因此調整自己的行為」、「I人不是社恐，是跟人互動會累，就像沒在運動的人不是腿斷不能跑操場，只是沒在運動跑完特別累而已」。

不過，也有部分網友不認同原PO看法，指出「為什麼要學？又不是每個人對於自己不擅長的事情都會去學，你可以去學那是你對於自己的期許，人家就沒對自己有這個期許你硬套一個觀念在別人身上」、「社交不就是自己的事嗎，如果他自願承擔不社交的後果，那麼不社交又有什麼關係，為什麼被你講的好像社交變成一種義務一樣」。