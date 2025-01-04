2025基本時薪調漲 他籲月薪低於「這數字」就換工作…缺1關鍵沒人挺

勞動部拍板2025最低工資月薪為2萬8590元、時薪為190元。對此，一名網友分享，若時薪190元、每天工作8小時、一個月上班22天，月收就是3萬3440元，直呼「月薪低於這數字，可以考慮打開履歷了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「2025基本薪資調漲！你跟上了嗎？」為題，指出基本時薪已經從183元調至190元，若一天工作8小時、一個月工作22天，換算成月收入，月薪至少有3萬3440元，直呼「如果你現在的薪資低於3萬3440元，你可能正默默地被低薪壓榨？！或者領完年終，可以打開履歷？」。

貼文一出後，多數網友都表示「時薪的8小時、22天很難上滿…不然大家就選時薪了，除非是2段班，2間公司跑」、「會上到8小時的只有便利商店、加油站，其他都不可能讓你上到8小時的，要上到22天基本上很難，除非很缺人，都上15～20天左右」、「還差在國定假日及特休和年終…但低薪狀態，月薪3.3萬和2.8萬根本半斤八兩」、「因為月薪時薪的差距，好一點的公司會用年終三節去補」、「時薪制的問題是有上班才有錢」。

此外，還有內行網友點出時薪制比較沒保障，指出「很多先進國家都只有時薪制，沒有底薪制，但缺點就是，你不認真老闆會故意說不需要這麼多人，然後一個禮拜只給你8小時…變相逼你走」、「勞健保不用繳？通常自付額扣的只是30-40%，公司會幫你出剩下的，你實領但你一堆東西沒有付，再來就是穩定性，老闆想裁就裁，年資跟專職的也沒辦法比」。