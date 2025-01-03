勞動部提6作為把關就安基金 禁止與業務無關、非公務用途

為弭平就安基金濫用問題，勞動部今公布就安基金強化把關機制，從用途面、管理面、資訊公開三面向提出6項策進作為。針對遭詬病的前勞動部長許銘春辦音樂會、高額媒體宣導費、整修發展署會議室設備等爭議將一併革除，未來就安基金將不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。

勞動部指出，就安基金強化把關機制從用途面、管理面及資訊公開3面向，提出爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核以及增加公開資訊等6項策進作為。

就安基金用途上，勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌說明，因勞動部長期公務預算額度不足，過度依賴就業安定基金，將向行政院爭取足額公務預算。他強調，往後就業服務站、職業訓訓練場所、銀髮人才資源中心、青年職涯發展中心等之外的「非直接服務據點」的基本行政費用，以及與就安基金法定用途無關的廣宣費用，自115年起都回歸公務預算編列。

依現行「就業安定基金收支保管及運用辦法」規定，就安基金限定用於「促進國民就業」、「提升勞工福祉」、「處理有關外國人聘僱管理事務」三大用途。陳世昌說，這僅為原則性宣示，因此將修正辦法第5條明確化用途範圍與支用原則，讓每一項計畫能有相對應的用途項目，也會刪除第12款的其他有關支出，杜絕模糊想像空間。

他強調，將來勞動部、發展署及各分署，以及接受補助的其他政府機關，都要採行該原則，不得支應與基金設置目的及用途無關的項目，或像是前北分署長辦公室軌道燈的私人用途。

因就安基金媒體廣宣費遭批評金額過高，且名實不符，陳世昌說，未來規定必須依業務性質及宣導對象，評估達成效益，核實編列廣宣預算，而且也不得再已就安基金採購機關年節禮品，若要採購及贈發宣導品，數量費用應樽節合宜，且須列冊管理流向。

管理面部分，將強化審議與內控機制、結合外部稽查。陳世昌說，將新增基金計畫科目支用明細、年度預算、行政管理、廣宣費等資料給就安基金管理會審查。此外，發展署的就安基金內控範圍從5000萬下修至2000萬，擴大重點計畫管控範圍。針對外界關注如「原未編列預算，而於年度中臨時提報基金管理會審議同意執行之計畫」、「宣導案」及「預算金額達100萬元以上且執行率高於120%之計畫」等工作項目執行情形，也將結合外部稽核團隊稽核，每3個月出具定期稽核報告書提送給委員。

最後，在資訊揭露面，將新增公告「採購案相關決標資料」、「其他部會提案申請補助案件之成果報告」及「就業安定基金管理會會議資料(含基金計畫科目支用明細)」等資料供外界檢視。

陳世昌說，配合這6項策進作為，勞動部預計新訂定「就業安定基金預算支用原則」、「就業安定基金審議要點」、「宣導品採購及贈發之管理規範」，並修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」及「就業安定基金管理會委員遴聘要點」，後者將就委員代表性、利益迴避、出席率、任期進行檢討。預計今年上半年完成修訂。