勞資爭議案件逾2萬件 積欠工資爭議居冠

勞動部今天公布，去年截至9月止，全國勞資爭議案件達2萬406件，已經較112年同期高，其中爭議類型以積欠工資居冠，樣態包含薪資低於最低工資、雇主片面扣薪等。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司司長王厚偉會中表示，根據勞動部統計，全國勞資爭議案件數近5年約維持在2萬5000至2萬7000件間，而113年截至9月止，爭議案件數已經達2萬406件，較112年同期1萬9285件高。

王厚偉說，若以112年勞資爭議案件分析，爭議類型最多的案件，以積欠工資居冠，占比達4成，其次為給付資遣費6238件占24%、職業災害補償1814件占7%及契約爭議1808件占7%。

王厚偉分析，在積欠工資案件中，最常見的爭議樣態包含雇主給薪低於最低工資、雇主稱勞工沒申請加班就沒有加班費或是員工要離職，結果雇主以各種名目片面扣薪等，而在給付資遣費的案件中，則是常常因為資遣跟解僱分不清楚而衍生勞資爭議等。

王厚偉也分享，其他常見的勞資爭議，也包含雇主要勞工簽署自願離職或者是雇主已經通知勞工面試錄取，但後來又片面拒絕錄用等，也都是常見的勞資爭議案例。

王厚偉說，營造穩定和諧的勞資關係，企業應該隨時檢視內部勞動法規遵守、履行情形，並建立內部員工申訴機制，能有效降低勞資爭議發生，勞動部也有勞教E網等，在網站上設立許多宣導資訊及課程，公司都可以參考。