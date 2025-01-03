只在超商工作過...她自責反應慢難求職 網反駁：能當店員才厲害

無論做什麼工作，各行各業都值得大家尊敬。一名女網友發文求助，她自認自己「很笨」、反應慢，工作一直很不穩定，只在超商當過一年的正職，求職上出現困難，因此詢問網友們的意見，對此，網友們紛紛鼓勵：「在超商上班才是最厲害的」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前25歲，認為自己很笨、反應慢、溝通能力差的關係，工作一直很不穩定，做過最穩定的工作只有在超商當過正職一年，原PO自責自己「什麼都做不好」，雖然很努力，但每次試用期都沒過。

原PO表示，她唯一的優點是「好相處」，跟以前公司的同事也都會約出來聊天吃飯，個性也很溫柔，因此考慮自己是否要從事「服務業」，或是繼續回到超商上班，對此，她詢問網友的建議。

此文一出，不少網友認為做超商才厲害，「我覺得在超商上班才是最厲害的欸，要會面對各種奇奇怪怪的客人，可能還有奧客，可以得心應手的待下去是一種優點」、「在超商工作很厲害欸，超忙又超多事要做，我只會待辦公室要我做超商可能還沒辦法」、「超商要記煙牌，要記飲料調配，反應速度及結帳速度要夠快，還要搭配每個月的活動換檔促銷」、「超商店員我也覺得很厲害，反應快記性也好，不用貶低自己」。

也有網友推薦其他可以從事的工作，「當電話客服人員吧，來電的人都很需要情緒安撫」、「保姆、遊戲陪玩、社工、動物飼育員，感覺很適合妳」、「業務或許還不錯」、「個性溫柔，要不要試試做長照工作，也許老人家很喜歡妳，薪水也許高點」。