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年後轉職好機會！這8大類領域開辦職訓班 助民眾提升競爭力
隨著科技興起與就業市場需求瞬息萬變，許多民眾開始注重提升自我的職業技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於今年度將開辦115門職訓班，提供2980個訓練名額，課程涵蓋AI人工智慧應用、Python程式設計、CERO機械繪圖、智慧製造AI軸控實務、空間圖資管理等新興領域，即日起開放報名。
桃竹苗分署開設8大職類課程，涵蓋機械設計、觀光休閒、機電服務、資訊服務、建築設計、創意設計、能源服務及物流服務等領域，提供學員多元的職業發展選擇；資訊類課程幫助學員掌握各類語言編程、雲端網管及網絡安全技術，緊跟科技潮流。
機械加工課程則深入教授精密機械製造實務；智慧節能水電及冷凍空調課程，則專注於冷凍空調與室內配線等實務技術；機電職類課程帶領學員掌握機電整合及可程式控制技術，可在自動化生產領域發揮關鍵作用。
旅宿從業人員實務課程，幫助學員投入旅宿業，成為專業房務人員；服裝製作課程，學習服飾創意設計實務與縫製打版技巧；多媒體剪輯與視覺設計課程，培養學員具備創意與設計實作能力；室內裝潢與木工製作設計課程，幫助學員成為建築實作專才。
其他課程還包含民宿經營、伴手禮製作、生成式科技應用、西式輕食飲料製作、直播社群網拍、時尚美髮及養生足體等，透過移地及產學合作模式辦理，協助學員提升專業技能。
桃竹苗分署長賴家仁表示，分署每年都會開設各項職業訓練課程，今年年度更增設多個新班，歡迎15歲以上的失業或待業民眾報名參訓，除了可享免費訓練外，訓練期間，符合中高齡、獨力負擔家計、二度就業婦女或依社會救助法列冊輔導的街友等特殊對象，還可申請訓練津貼。此外，遠道受訓的學員可提供住宿服務；課程結束後，還將輔導學員就業。即日起開放報名，課程相關資訊可上台灣就業通網站或桃竹苗分署網站查詢及報名。
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