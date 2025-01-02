年後轉職好機會！這8大類領域開辦職訓班 助民眾提升競爭力

隨著科技興起與就業市場需求瞬息萬變，許多民眾開始注重提升自我的職業技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於今年度將開辦115門職訓班，提供2980個訓練名額，課程涵蓋AI人工智慧應用、Python程式設計、CERO機械繪圖、智慧製造AI軸控實務、空間圖資管理等新興領域，即日起開放報名。

桃竹苗分署開設8大職類課程，涵蓋機械設計、觀光休閒、機電服務、資訊服務、建築設計、創意設計、能源服務及物流服務等領域，提供學員多元的職業發展選擇；資訊類課程幫助學員掌握各類語言編程、雲端網管及網絡安全技術，緊跟科技潮流。

機械加工課程則深入教授精密機械製造實務；智慧節能水電及冷凍空調課程，則專注於冷凍空調與室內配線等實務技術；機電職類課程帶領學員掌握機電整合及可程式控制技術，可在自動化生產領域發揮關鍵作用。

旅宿從業人員實務課程，幫助學員投入旅宿業，成為專業房務人員；服裝製作課程，學習服飾創意設計實務與縫製打版技巧；多媒體剪輯與視覺設計課程，培養學員具備創意與設計實作能力；室內裝潢與木工製作設計課程，幫助學員成為建築實作專才。

其他課程還包含民宿經營、伴手禮製作、生成式科技應用、西式輕食飲料製作、直播社群網拍、時尚美髮及養生足體等，透過移地及產學合作模式辦理，協助學員提升專業技能。