快訊

頭貼、名字全換掉…馬斯克社群平台改「取這名」 外界瘋猜原因

趙露思重病首發聲！千字文控被老闆毆打 付巨額分手費換自由

北檢再抗告！柯文哲7千萬戴電子腳環交保 高院預計裁定時間點出爐

企業展望2025營運狀況 職場代表字前三名：穩、順、升

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
上班族示意圖，非新聞提及當事者。記者杜建重／攝影
上班族示意圖，非新聞提及當事者。記者杜建重／攝影

過完了元旦跨年，接下來就要準備迎接農曆春節的到來，若回顧去年公司營運狀況，2024年的「資方代表字」前五名依序是：「缺」(34.7%)、「變」(33.6%)、「急」(32.5%)，以及「憂」(31.2%)、「無」(29.4%)。

其餘六到十名的代表字，又分別為：「忍」(25.2%)、「撐」(23.7%)、「累」(22.1%)，以及「遠」(18.8%)、「等」(17.7%)。

展望2025年營運狀況，2025年企業的「職場代表字」在可複選狀況下，前五名依序為：「穩」(50.3%)、「順」(49.2%)、「升」(48.1%)，以及「創」(35.5%)、「滿」(34.2%)。

至於六到十名的期望代表字，又分別有：「讚」(30.2%)、「富」(29.1%)、「翻」(27.6%)，以及「實」(23.8%)、「發」(22.5%)。

同時回顧過去2024年，覺得在職場生活中，自己整年的表現最像十二生肖裡的哪種動物？在可複選情況下，此次調查發現，高達四成自認，在2024年最像是「牛」：刻苦耐勞，腳踏實地；還有30.3%自認最像「雞」：勤奮不懈，全心工作；甚至有25.1%自認最像「蛇」：內斂沉穩，能屈能伸。

另外也有20.1%自認像「羊」：溫順樸實，廣結善緣；以及18.7%自認像「鼠」：順應時勢，靈活應變。

展望2025年職場表現，在可複選情況下，就有三成四期許自己，能像「龍」：意氣風發，平步青雲；或是33.1%期許像「兔」：聰明謹慎，越跳越高；或是32.3%期許像「豬」：無憂無慮，享受生活。

除此之外，也有31%希望自己像「馬」：無拘無束，得心應手；以及26.7%希望像「虎」：積極挑戰，走路有風。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀資方心聲，企業在解封兩年後，卻持續面臨「缺」工問題，嚴重影響營運；而展望蛇年，資方期盼業績能「穩」步上揚。

上述「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」，是由yes123求職網於2024年12月5日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,392份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於「企業」部分，有效問卷共1,096份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

求職 職場

延伸閱讀

跨年結束不回家！塞爾維亞大學生不滿政府 上街抗議「國家欠公道」

鋭鳶2無人機在倒數聲中升空 中科院跨年影片顯示「對量產抱持期待」

北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

台中跨年人潮多 捷運運量6萬7693人次創單日新高

相關新聞

企業展望2025營運狀況 職場代表字前三名：穩、順、升

過完了元旦跨年，接下來就要準備迎接農曆春節的到來，若回顧去年公司營運狀況，2024年的「資方代表字」前五名依序是：「缺」...

她不滿公職尾牙1現象 網友全不挺反嗆：有夠霸道

歲末年終，不少公司都有舉辦尾牙活動慰勞員工。一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，要不然就是把不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新鮮人問「第一份工作該做多久？」 過來人給2建議：時間不是重點

你覺得第一份工作應該做多久呢？一名網友分享，自己是社會新鮮人，畢業後找到第一份工作，目前做了一年多，好奇若想要跳槽，應該要做多久才離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃就服處春節前3場徵才上千職缺 貨運有機會高薪10萬元

桃園市政府就業職訓服務處表示，農曆年節前還是有不少求職者急著找工作，就服處已經規畫3場徵才，讓待業轉職的市民朋友及社會新...

行政院長卓榮泰指示落實性別同工同酬 加速企業揭露性平資訊

行政院長卓榮泰今天主持行政院性平會議，要求加強落實性別同工同酬規定。他請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造、營建、藝...

追求平凡錯了嗎？她嘆現代人只顧騎驢找馬：怎不去挑戰自己

不少新鮮人出社會後，經過現實打擊褪去衝勁。一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，如今職場生態多數人騎驢找馬，不停下來反思自己的人生方向，反而安逸於現狀，不求大富大貴或自我實現，只求生活能夠溫飽。她忍不住問「為什麼不去挑戰自己，而是覺得自己就這樣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。