她不滿公職尾牙1現象 網友全不挺反嗆：有夠霸道

歲末年終，不少公司都有舉辦尾牙活動慰勞員工。一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，要不然就是把不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「超級討厭每年年底的尾牙」為題，指出每年都要假裝跟大家感情很好，尤其是每次都不特別挑選有素食的餐廳，還要把機關內互相不認識的素食者併桌，讓她不滿直言，「菜難吃得要命又要假笑，又不尊重人」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示，「吃素的人本來就是要集中一桌，不然妳想要怎樣？」、「吃素自己處理吧，不然每次都要配合吃素的人很累」、「有些吃素的人看到別人吃葷，還會一直念人家造孽，誰想要跟他們一桌」、「把吃素集中一桌有什麼問題，不然分散在課室桌，其他9人都吃合菜，只有妳單獨上一份，到時候會不會又覺得他們在排擠妳？還是要大家一臉不爽的跟妳一起吃素才開心？連單獨開一桌素食桌也能抱怨，難怪會覺得被歧視，這種這麼挑剔的人就是吃素被歧視的原因吧？有夠霸道」。

此外，也有不少人建議原PO不要參加尾牙，指出「妳不要去就好啦，還是妳覺得自己重要到沒有妳活動沒辦法進行？素食本來就是少數人，妳要多數人配合少數本來就很麻煩」、「不要參加不就好了」、「真的超麻煩欸，為什麼要為了一個人吃素，一堆餐廳不能選擇？吃素的人就不要參加讓他人麻煩了吧」。