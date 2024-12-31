快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

聽新聞
0:00 / 0:00

她不滿公職尾牙1現象 網友全不挺反嗆：有夠霸道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，或者要跟不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，或者要跟不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。示意圖／Ingimage

歲末年終，不少公司都有舉辦尾牙活動慰勞員工。一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，要不然就是把不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「超級討厭每年年底的尾牙」為題，指出每年都要假裝跟大家感情很好，尤其是每次都不特別挑選有素食的餐廳，還要把機關內互相不認識的素食者併桌，讓她不滿直言，「菜難吃得要命又要假笑，又不尊重人」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示，「吃素的人本來就是要集中一桌，不然妳想要怎樣？」、「吃素自己處理吧，不然每次都要配合吃素的人很累」、「有些吃素的人看到別人吃葷，還會一直念人家造孽，誰想要跟他們一桌」、「把吃素集中一桌有什麼問題，不然分散在課室桌，其他9人都吃合菜，只有妳單獨上一份，到時候會不會又覺得他們在排擠妳？還是要大家一臉不爽的跟妳一起吃素才開心？連單獨開一桌素食桌也能抱怨，難怪會覺得被歧視，這種這麼挑剔的人就是吃素被歧視的原因吧？有夠霸道」。

此外，也有不少人建議原PO不要參加尾牙，指出「妳不要去就好啦，還是妳覺得自己重要到沒有妳活動沒辦法進行？素食本來就是少數人，妳要多數人配合少數本來就很麻煩」、「不要參加不就好了」、「真的超麻煩欸，為什麼要為了一個人吃素，一堆餐廳不能選擇？吃素的人就不要參加讓他人麻煩了吧」。

尾牙 素食者 餐廳

延伸閱讀

尾牙近了？北捷站內驚見1告示 釣出眾人揭「隱藏服務」：很貼心

公司年前宣布「這福利」沒了！她氣到喪失動力：開始精神擺爛

不參加尾牙＝沒有年終！她驚聞「公司潛規則」 過來人嘆：不違法

聯發科尾牙菜單曝光？一票人見「白飯」吐槽：原來這也是一道菜

相關新聞

她不滿公職尾牙1現象 網友全不挺反嗆：有夠霸道

歲末年終，不少公司都有舉辦尾牙活動慰勞員工。一名女網友分享，因為自己吃素，每年公部門舉辦尾牙都不挑選有素食的餐廳，要不然就是把不認識的素食者併桌，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新鮮人問「第一份工作該做多久？」 過來人給2建議：時間不是重點

你覺得第一份工作應該做多久呢？一名網友分享，自己是社會新鮮人，畢業後找到第一份工作，目前做了一年多，好奇若想要跳槽，應該要做多久才離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

桃就服處春節前3場徵才上千職缺 貨運有機會高薪10萬元

桃園市政府就業職訓服務處表示，農曆年節前還是有不少求職者急著找工作，就服處已經規畫3場徵才，讓待業轉職的市民朋友及社會新...

行政院長卓榮泰指示落實性別同工同酬 加速企業揭露性平資訊

行政院長卓榮泰今天主持行政院性平會議，要求加強落實性別同工同酬規定。他請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造、營建、藝...

追求平凡錯了嗎？她嘆現代人只顧騎驢找馬：怎不去挑戰自己

不少新鮮人出社會後，經過現實打擊褪去衝勁。一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，如今職場生態多數人騎驢找馬，不停下來反思自己的人生方向，反而安逸於現狀，不求大富大貴或自我實現，只求生活能夠溫飽。她忍不住問「為什麼不去挑戰自己，而是覺得自己就這樣」。

領低薪水不用認真？他嘆錢少事還雜 老鳥：心態很重要

不少社會新鮮人工作內容繁雜薪水又低，一名網友在Dcard表示，有時候看到低薪職缺工作內容複雜，還要具備多種專業能力，但又常在網上看到別人說「領多少錢做多少事」之類的話，讓他想問「領低薪做事真的不用太認真嗎？」貼文曝光不少老鳥吐槽，「根本只是不想認真工作的藉口」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。